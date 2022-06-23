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「科學麵＋皮蛋」超狂吃法引兩極評價 網友直呼：好驚悚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出皮蛋加科學麵特殊吃法，吸引大批網友留言。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友貼出皮蛋加科學麵特殊吃法，吸引大批網友留言。圖擷自我愛全聯-好物老實説

前幾年竄出許多乍看令人震驚，卻引人注目的食物吃法，其中最耳熟能詳的莫過於泡麵加上布丁。日前則有網友發文表示，科學麵加皮蛋是「絕配」，讓許多人看傻眼。

網友在「我愛全聯-好物老實説」貼出照片表示，科學麵加皮蛋堪稱絕配。他在照片中不僅將皮蛋整顆丟進科學麵裡，還將它跟著科學麵一起捏碎，讓網友驚呼：「好狂」。

不少網友留言表示這吃法太特別，「第一次看到這吃法，下次想試了」、「那科學麵的袋子內壁，不都佈滿了皮蛋蛋黃，這樣很難舔乾淨耶」、「當兵的時候常吃，要加蒜頭，撒上附的粉，人間美味」、「某披薩公司該請你去當顧問。」

許多網友還是難以接受這樣的組合，「愛吃科學麵，也愛吃皮蛋，但兩個加一起~這……可深奧難懂了」、「好驚悚」、「好難想像的新吃法」、「我的腦袋告訴我無法接受它進入嘴巴裡」。

部分有實驗精神的網友嘗試後並分享心得，「今天被燒到來試了一下，意外的好吃！自己另外加蔥也讚~」、「天啊我覺得很好吃欸，怎麼會這樣」、「跟一下風，我覺得還好」、「半夜看到貼文，今早出門買了一顆皮蛋，覺得科學麵味道很重，蓋掉皮蛋味了哈哈。皮蛋一大顆不好捏，而且皮蛋濕濕的，科學麵直接要軟不軟。結論：不用嘗試」。

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