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瓠瓜太肥碩下垂！他用「這1物」包覆支撐 網笑：好性感喔

聯合新聞網／ 綜合報導
一名綠手指男網友，在自家頂樓種植4顆超大瓠瓜，不過全被同款色系的豹紋胸罩支撐著，讓不少人看了大笑「對抗地心引力」、「預防下垂」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
一名綠手指男網友，在自家頂樓種植4顆超大瓠瓜，不過全被同款色系的豹紋胸罩支撐著，讓不少人看了大笑「對抗地心引力」、「預防下垂」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」

倘若住家空間充足，有的人會選擇栽種一些蔬果自用。一名綠手指男網友，在自家頂樓種植4顆超大瓠瓜，不過全被女性胸罩從下方安全包覆支撐著，讓不少人看了大笑「對抗地心引力」、「預防下垂」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享2張照片，只見4顆瓠瓜被分成「兩兩一組」，其中2顆外型又大又圓，另外2顆瘦長像葫蘆，但都被同一款色系的豹紋胸罩支撐著，而原PO也寫下：「現主時（現在），一個概念，預防下垂」、「太重了」。

照片一出，網友紛紛留言表示「還是垂了」、「好大」、「等等斷掉」、「不要玩隔壁小姊姊的布拉加（Bra）」、「哇快炸出來了」、「農場主人一定是小帥弟」、「還蠻性感」。

另外有不少人認為原PO這方式可以把二手衣物循環利用，大讚「好環保喔，可以重複利用」、「智慧王」、「有創意」、「這個主人很照顧他的農產品」、「物盡其用100分」、「舊內衣再利用的概念」。

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