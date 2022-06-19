烤麻糬經典「究極烤法」 讓老饕們喊：吃錯多年

許多人會到吃到飽的燒烤店用餐，並在最後甜點時間點一盤麻糬來烤，但烤麻糬要烤得完美不燒焦，是很看技術的，一名網友就分享烤麻糬的另一種吃法，讓老饕們眼睛一亮，「這真的是燒烤的經典」。

原PO在抖音上分享一段「烤麻糬究極奧義」影片，可見工作人員將四塊麻糬先稍微烤軟之後便疊在一起，再不斷夾成圓形，麻糬邊烤邊膨脹，膨到一定程度後再將麻糬劃開，塞入冰淇淋就完成了。

網友紛紛留言，「原來是可以合在一起的喔」、「終於發現有人跟我一樣了」、「神操作」、「原來還可以這樣」、「夾生菜燒肉也不錯，我也用過，夏天用冰淇淋更絕」、「我有夾蛋糕，也好吃」、「太強了吧」、「酷～該找機會去試試了」、「很多燒烤店都有這樣服務的」、「這真的是燒烤的經典」、「原來要這樣吃喔，這麼多年都吃錯了」、「技術高超，我每次都用到焦掉」。