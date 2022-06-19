聽新聞
test
0:00 / 0:00
烤麻糬經典「究極烤法」 讓老饕們喊：吃錯多年
許多人會到吃到飽的燒烤店用餐，並在最後甜點時間點一盤麻糬來烤，但烤麻糬要烤得完美不燒焦，是很看技術的，一名網友就分享烤麻糬的另一種吃法，讓老饕們眼睛一亮，「這真的是燒烤的經典」。
原PO在抖音上分享一段「烤麻糬究極奧義」影片，可見工作人員將四塊麻糬先稍微烤軟之後便疊在一起，再不斷夾成圓形，麻糬邊烤邊膨脹，膨到一定程度後再將麻糬劃開，塞入冰淇淋就完成了。
@candice_l_wen #燒烤 #燒肉 #烤麻糬 #烤麻吉 #汐止 #熊老大碳烤 ♬ 拜託拜託給我一口 - 焦凡凡
網友紛紛留言，「原來是可以合在一起的喔」、「終於發現有人跟我一樣了」、「神操作」、「原來還可以這樣」、「夾生菜燒肉也不錯，我也用過，夏天用冰淇淋更絕」、「我有夾蛋糕，也好吃」、「太強了吧」、「酷～該找機會去試試了」、「很多燒烤店都有這樣服務的」、「這真的是燒烤的經典」、「原來要這樣吃喔，這麼多年都吃錯了」、「技術高超，我每次都用到焦掉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言