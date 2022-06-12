提鮮神物不只香菇！雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

許多人為了幫家人補身體而煮雞湯，不過除了可以加香菇增加鮮甜味以外，有一名網友加了「椰肉」跟雞肉一起燉煮，讓她老公喝了並回她「加了糖？」

原PO在臉書社團「家常菜」分享她最近買了一顆椰子，刮了一小半碗椰肉，將那些椰果煮成雞湯，「湯頭真的好清甜，老公喝了一口便問我，湯加了糖嗎？」

她也大方公開食譜「加了雞肉、杏鮑菇、幾片薑片、紅棗、椰蓉、椰子水、一點點米酒，再加點枸杞，一起燉」。

網友看了紛紛表示，「椰子雞湯真好的超好喝，不加一滴水，全部用現剖椰子汁」、「我也煮過」、「椰奶、燉排骨、燉雞湯、煮火鍋（椰奶）、椰奶西米露……好多喔」、「煮排骨加菇類、玉米，湯超級鮮甜好喝」、「買洋菜回來做椰子凍」、「直接加點糖，果汁機打，好喝」、「小時候阿嬤會保留塊狀打蛋一起煎」、「椰香芋頭西米露」、「加蛤蜊薑絲煮雞湯」、「挖出來就吃掉了啊」、「小時侯外公會把裡面的肉（椰蓉）給我們吃，它是QQ的有點透明，有點像果凍」。