剩餘泡麵油包還可這樣用！ 老饕：隨身帶著當地雷食物救星

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聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友都建議將泡麵剩下的油包拌入燙青菜中。圖擷自Dcard
許多網友都建議將泡麵剩下的油包拌入燙青菜中。圖擷自Dcard

泡麵是許多人沒時間煮飯的選擇，一名網友就表示有時吃泡麵都會剩下油包，不知該怎麼利用，許多老饕看了紛紛建議可以拌入燙青菜中，「因為是豬油所以超香的」，也有人說，「我都放皮夾當護身符，保護我免於吃到不開心的一餐！」

原PO在Dcard上以「吃統一肉燥麵剩好多油包，怎吃最好吃呢？」為題發文分享，她最近收到朋友送的統一肉燥麵，上一秒才撕開包裝，下一秒剩下空空的鍋和滿足的自己，「這味道會不知不覺吃完」，而且個人的不藏私吃飽飽方法就是放兩到三包麵再加一包油包，所以每次都會剩下一些油包，很好吃但總不可能直接拿來啃，「有人有更推薦的用法嗎？」

網友紛紛留言，「我都放皮夾當護身符，在外面吃飯東西不好吃的時候就給他加下去，保護我免於吃到不開心的一餐！」、「一碗熱騰騰的飯，擠上去再加醬油」、「打兩顆蛋加一點油包，一點水拿去蒸」、「炒雞肉、豬肉可以用」、「我之前在家備水煮餐，調味都用上且吃膩了，突然想起統一肉燥麵，想複製那個味道到別的菜色上，就剛好被我瞄到這個罐頭包裝，長得跟統一肉燥麵好像！上網查了一下食譜就把它帶回家啦，現在蒸雞胸肉、秋葵、玉米筍等都會加，很搭」、「讀餐飲系的同學有天說要展示一個特異功能，於是從他口袋裡拿出一堆統一肉燥麵油包！現場拌麵線、茶碗蒸、煮湯、連醃肉都可以，所以我現在也這樣醃雞胸肉備餐或是冷拌豆芽菜等等，人生從此多一個隨手可得的調味魔法」。

其中有許多網友都建議將油包拌入燙青菜中，「我媽有用它來當炒菜的調味，好香」、「先把白色的油擠掉一半，剩下跟油蔥一起拌燙青菜超好吃！」、「多餘的油包都直接入料理或拌青菜，因為是豬油所以超香的」。

泡麵 Dcard

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