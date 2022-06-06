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點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一間嘉義的牛肉麵店日前收到一筆奇葩外送訂單。示意圖／ingimage
一間嘉義的牛肉麵店日前收到一筆奇葩外送訂單。示意圖／ingimage

餐飲業的店家時常要面對顧客提出的各種要求，一間嘉義牛肉麵店日前收到一筆奇葩外送訂單，客人點了2碗牛肉麵，備註要加6份麵，讓老闆再加湯，另外做成6碗牛肉湯麵，還要求附8副餐具，並說自己沒有牙齒，請店家把麵煮爛一點，店家事後將訂單PO網，引發網友討論。

一名客人點了2碗牛肉麵，備註要加6份麵，讓老闆再加湯，另外做成6碗牛肉湯麵。圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》
一名客人點了2碗牛肉麵，備註要加6份麵，讓老闆再加湯，另外做成6碗牛肉湯麵。圖／取自《foodpanda 店家交流平臺》

牛肉麵店家在臉書社團foodpanda 店家交流平臺》發文， 表示「做生意那麼多年，終於讓我碰到奇怪的單了」，店家貼出一張外送訂單的明細，可以看到一名客人點了2碗的半筋半肉牛肉麵，在備註欄寫著「要加6份麵，共120塊的麵，請幫我做成6碗牛肉湯麵，要多加湯，不要加辣。總共8碗麵」、「請給我8個碗、8雙筷子、8個湯匙，沒有牙齒，麻煩幫我麵煮爛一點，謝謝」。

對於客人提出的要求，店家則回應他們可以提供碗和餐具、好喝的牛骨高湯，也可以將麵煮爛一點，不過客人要加麵卻只填在備註沒在「加麵區」點，據TVBS報導，麵店老闆娘表示「加麵是20元，6碗加麵的，問題是他沒有給我錢 」。店家嘆「現在時機很差，物價膨漲又碰上疫情，店租也要錢...請客人體恤餐飲業者 」。

不少網友看到貼文後紛紛留言，「太離譜！大家像這樣點，店家我看做3天就要關門了」 、「不直接點8碗就好」、「這沒照做會不會被退費啊，叫2碗做8碗還真是恥度無下限」、「這單不拒接說不過去，太扯了啦」、「他還知道加6份麵是120元喔」、「為什麼去現場吃的客人點餐都不敢狂妄的要求，躲在網路後面的時候什麼怪樣的都跑出來」、「就拒單，結束」。

不過也有人認為「他備註寫6份麵120元，還有講到自己沒牙齒，會不會是老人家還不太會用app」。

牛肉麵 外送 餐飲業 嘉義 foodpanda

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