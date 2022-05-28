他用發票兌現商品被女友嫌丟臉 網聲援：中獎很幸運！
購買商品索取發票是許多人的日常習慣之一，偶爾受幸運之神眷顧中獎更是大家的生活小確幸。日前一名網友在「Dcard」發文表示，他前陣子帶著一張中獎的發票到便利商店買商品，並以中獎發票直接結帳，卻被同行女友認為此舉很丟臉，讓他困惑地上網發文詢問，引起眾人熱烈討論。
原PO提到，他那次對中發票，非常開心地帶著女友一起去便利商店購買商品，並在結帳時直接拿出發票結帳，不料女友事後告訴他這樣很丟臉，讓原PO心生困惑：「你各位的，這樣有很丟臉嗎？」他認為要先兌換現金，再用現金購買商品十分麻煩，既然可以直接結帳，何必多此一舉，「而且又不是沒現金可以付，就只是喜歡蒐集發票，然後期待每兩個月的25號到來，將辛苦存來的發票花掉而已啊」。
對此，許多網友紛紛留言聲援原PO，「發票中獎超爽的好嗎？走路出去都橫著走」、「有這種女友才丟臉」、「有什麼好丟臉的？發票中獎是件好事餒」、「我覺得很拉風欸！表示你是幸運的人」、「丟臉個屁，我中個200塊錢都會跟男朋友得意張揚」、「沒有很丟臉，但覺得用雲端比較方便，以前紙本發票我都懶得對」、「不會吧，如果我排在你後面，我只會覺得你好幸運」。
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