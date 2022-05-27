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陸籍丈夫讚「台灣人文素養勝上海」 女作家要帶孩回台讀書

聯合新聞網／ 綜合報導
兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）。圖／取自臉書
兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）。圖／取自臉書

兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）與陸籍丈夫老劉結婚後，一家都在上海生活，她近日表示，她與丈夫決議在小孩肥鵝5歲左右搬回台灣，讓肥鵝可以在台灣讀書，她坦言「我們都認為，台灣的教育體系與風氣，跟上海相比，還是比較好的」。

柳喪彪在臉書貼文表示，老劉在台灣住了一年，認為台灣人素養比大陸好很多，且台灣的小朋友比較有禮貌，他也私心認為「台灣腔比較好聽，上海女生講話的聲音太尖、語速太快，聽起來很吵」，所以希望小孩說話可以是台灣腔。

柳喪彪也說，有網友詢問「如果決定讓肥鵝在台灣唸書，那你公婆不會講話嗎？」她表示，「我公婆目前都是尊重我們的各項決定，加上我跟老劉之間也都溝通無礙，因此很能一致炮口對外，長輩們也就不會想要多廢口舌了」。

柳喪彪表示，「不管怎麼說，這個決定真的是太棒了！我們已經迫不及待要回去找新家了，可以用遙控器快轉到肥鵝五歲嗎？」

其他網友紛紛留言「我某年去北京，買東西的時候幾個櫃姐圍過來跟我講話，她們說台灣女生講話就是柔柔的很好聽」、「我的同事們都說台灣腔好溫柔好好聽」、「我也想帶小孩回台灣讀書啊」、「上海腔語速真的很快」。

上海 台灣人 素養

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