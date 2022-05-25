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他清空女友購物車驚見整箱純喫茶 網建議「這樣配」超好喝
每逢情人節、週年紀念日、生日，許多人都絞盡腦汁思考應該送另一半什麼禮物，除了考量自己的經濟狀況，也要在平時悉心觀察另一半的喜好。日前一名網友在「Dcard」發文分享自己送女友禮物的故事，他計畫今年要「清空女友網購購物車」作為禮物，但卻在貨到後發現，裡頭有超多瓶純喫茶，喝也喝不完，讓他急忙求助眾人，引起熱烈討論。
原PO提到，他和女友已經交往多年，5年來的4大節日「情人節+生日+週年紀念日+聖誕節」他都精心準備禮物，但今年實在想不到可以送什麼，於是在室友的建議下，決定幫女友清空購物車，「想想好像也是，畢竟購物車就是女人的慾望清單，看了看她購物車才5000多元，我就直接卡刷下去買單。」
沒想到貨物到了之後才是甜蜜負擔的開始，因為運費優惠，購物車裡有超多罐純喫茶，即便他們暢飲一周後，純喫茶還是塞滿整個冰箱，「我記得純喫茶因為講求新鮮，不能放太久啊」，讓他急忙敲碗詢問眾人：「是否有方法可以乾掉這些飲料？」
許多網友紛紛提供自己的獨家配方，「加牛奶超好喝，而且這樣比手搖還便宜，還可以自己調比例」、「這個量ok的啦，我都跟男友買家庭號960ml的放在家裡喝」、「加鮮奶或是買奶蓋加上去都讚讚，或是做成冰棒、剉冰」、「奶茶、茶凍、蛋糕之類的甜品應該都很適合」、「可以做調飲（+酒+牛奶），調成不一樣的飲品喝掉」、「做成茶冰塊，泡牛奶喝，也可以直接吃」。
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