肯德基爺爺賣甜甜圈？店招牌讓網友好混亂「到底哪一家」

「Mister Donut」和「肯德基」都是知名的連鎖餐飲業者，不過因為雙方餐點內容不同的關係，客群也不太一樣。然而最近有位日本網友，卻發現某個店家門口，卻同時存在雙方的招牌和吉祥物，讓人看了相當疑惑，分不清這究竟是怎麼回事。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本搞笑藝人伊藤俊介，最近在他的個人twitter上分享一張照片，表示他去九州宮崎地區時，發現某家店面門口同時有「Mister Donut」以及「肯德基」的招牌。旁邊還有吉祥物肯德基爺爺的塑像，讓人分不清楚這家店到底是賣甜甜圈，還是賣炸雞漢堡。

店家表示，其實店面裡頭兩家店都有，只是因為採取一起共用座位，兩邊櫃臺彼此分開營業的模式，才會讓外頭一次掛上雙方的招牌。不過對初次造訪的客人來說，對於走進店家後到底能吃到什麼，可就摸不著頭緒了。

許多網友就紛紛表示「到底是哪一家啦」、「第一次看到這麼混沌的場所」、「所以兩邊都能吃到嗎」、「能吃到肯德基爺爺做的甜甜圈」、「仔細一看後面還有全家便利商店」、「Mr. Donut Kentucky」、「超夢幻合作」、「九州好像常有這種地方」、「真不愧是宮崎」。