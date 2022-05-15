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肯德基3缺點輸麥當勞？ 網吐心聲：還是很好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友好奇問「為什麼肯德基都追不上麥當勞的腳步？」網友點關鍵在於「店面數」、「價格」、「出餐速度」。示意圖／路透
一位網友好奇問「為什麼肯德基都追不上麥當勞的腳步？」網友點關鍵在於「店面數」、「價格」、「出餐速度」。示意圖／路透

台灣速食超夯，每一間都有主打商品，兩大龍頭麥當勞肯德基都各有擁護者，麥當勞的薯條風靡台灣，肯德基的炸雞也擄獲消費者的心，但日前有網友拋問「為什麼肯德基都追不上麥當勞的腳步？」

一名網友在PTT發文表示，以前速食業第一名是麥當勞，第二名是肯德基，但現在肯德基廣告變少，店家數量也減少，連肯德基最新款商品是什麼，許多消費者也想不出來。讓他疑惑「沒人發現肯德基已被麥當勞甩開好幾條街了嗎？到底為什麼會這樣啊？」

對此，網友點出3項肯德基的弱勢，第一是「店面數不如麥當勞」，第二是「價格略高」，直言「肯德基好吃，缺點是價格太貴了，學生吃不起」、「店面數太少就先輸一半了，東西好吃但不便宜」，第三則是出餐速度慢，「麥當勞出餐速度比較快」、「每次遇到節日肯德基排一堆人，出餐速度又太慢，總是大排長龍」、「出餐超慢，人力分配很有問題」、「肯德基最大缺點是出餐慢吧，這樣還叫速食店」。

但還是有很多人認為「肯德基比較好吃，麥當勞只是門市較多」、「肯德基炸雞現炸很好吃」、「想吃蛋塔還是會選肯德基」、「肯德基花生堡很好吃啊，我今天才吃肯德基欸，薄皮嫩雞跟青花椒炸雞，一個多汁脆皮，一個超香超好吃」。

肯德基 麥當勞 速食

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