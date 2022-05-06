他嘆一天三餐2百元好難 省錢達人分享「百元有找」秘訣

物價持續上漲，但薪水的漲幅卻不明顯，許多人為了省錢、存錢會盡量將餐費壓低，有些人不得已必須外食，只能找便宜的便當、小吃填飽肚子。一名網友便在臉書社團「爆廢公社」發文詢問眾人「一天餐費大概多少？」，他表示自己一天三餐總預算都不敢超過200元，過得好不容易，引起眾人熱烈討論。

原PO雖未表明自己居住的地區及外食習慣，但他提到自己一個人住，所以將一天三餐的預算都壓在200元以下，但以現今物價來看，一天三餐200元算是十分吃緊，原PO也大嘆「現在200元解決三餐好不容易」。

此文一出，引來許多省錢達人公開他們的三餐規劃，「如果是一個人一天200是可以的，早餐火腿蛋吐司＋豆漿小杯30元、中餐泰式雞柳飯65元、晚餐全聯買4入一袋的烏龍麵59元，再去買市場一把青菜20元，全部174」、「其實可以考慮一天兩餐，這樣子200元應該還算堪用」、「買幾包印尼泡麵擋兩餐」、「我早餐自己煎二個蛋，加一杯牛奶就飽了才33元，中餐湯麵加魯蛋也才45，晚餐吃個一佰元還剩12元」、「早上喝水就好，午餐吃好一點滿漢牛肉泡麵60元，晚餐豆漿配油條40元，這樣一天不超過100元，200太奢侈了啦」、「早餐飯糰30，午餐訂50元的便當，晚餐吃自助餐，三菜大概都不超過40」。

不過也有部分網友認為200元三餐並不容易，「你們都這麼猛…200三餐我就算自煮都有困難」、「一餐就快200了…」、「我一天500三餐都覺得很困難」、「全家四口一餐買便當要400」、「吃不要省，那是在跟健康過不去」、「我一家四口，一天光三餐1000都不夠」、「我剛去吃麵攤，吃麵又點些魯菜，一不小心就花240元」。