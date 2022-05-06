她驚訝這兩款飲料加一起「比飲料店還好喝」 意外釣出不少同好

台灣人愛喝飲料，不論是隨處可見的手搖飲店，或者是超商林立的飲料，每到夏天總是商機無限。一名女網友日前意外發現將兩種飲料混合在一起，沒想到滋味竟然比手搖飲店賣的還好喝，貼文一出也釣出不少同好分享。

女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」表示，她將一瓶全脂鮮乳和一瓶無糖綠茶加在一起變成奶綠，沒想到讓她喝了之後超驚豔，大讚「這樣比飲料店還要好喝」。有人好奇兩者的比例該怎麼加，她說「比例就是，你愛奶味，鮮奶就多一點；你愛茶味，茶就多一點，我個人是奶多一點」。

貼文引起眾人熱烈討論，「真的！而且又沒那麼甜」、「感謝分享！下次來試試」、「真假，有點想試試看，但怕怕，是什麼口感」、「我也常這樣喝」、「我也都用這一招，連品牌商品一樣」、「我也都這樣加在一起喝」、「好聰明的喝法啊」。

還有網友分享自己喜好的搭配，「立頓或是天仁茶包+光泉鮮奶，冷熱皆宜，個人感覺更優」、「用純喫茶的紅茶搭配dr.milker，味道夠濃超好喝，大推」、「紅茶加鮮奶也好喝，再加布丁和義美珍珠，免去搖搖店了」、「我都是豆漿加純喫茶紅茶」、「之前會純喫茶綠茶+養樂多，跟外面手搖飲的多多綠一樣」、「我是綠茶加多多和柚子醬，或是百香果」、「可以加幾顆梅子喔，變梅子綠」。