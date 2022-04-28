日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

近年台灣雞排在日本廣受歡迎，日前橫濱中華街的台式雞排店就在網上爆紅後陸續展店。看好台式炸雞市場，日本好市多（Costco）趁勢推出新品「台灣大雞排」（台灣大ジーパイ），卻意外因發音問題引起台灣網友熱烈討論。

一名網友在推特上發文分享，日本好市多推出全新商品「台灣大雞排」，每100公克售價166日幣（約新台幣38元），商品還附上吃雞排用的紙袋，讓民眾能像在台灣夜市一樣用手拿著吃。但許多眼尖的台灣網友發現，該商品直接將「大雞排」音譯成日文「大ジーパイ（Da JI Pai）」，發音與台灣髒話「大機掰」相似，讓不少網友反應「好尷尬」。

許多網友表示，「日本人知道這個Da JI Pai在台灣說出來會被笑，不知作何感想」、「真的超尷尬」、「那個⋯幹嘛直接音譯啊？唸起來好害羞」、「我唸完整個噴笑」、「一起吃台灣大機掰」、「不能用日本更好懂親民的慣用字嗎？」、「這似乎很危險」、「好害羞唷」。

雖然焦點意外轉移，但也有網友沒被帶跑，仍專注討論商品好壞，「好擔心不好吃，會不會打壞雞排的招牌？」、「感覺冷藏就不好吃了」、「還附紙袋真貼心」、「看起來很美味」。