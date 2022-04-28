快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
日本好市多推出台灣雞排，卻因發音與台灣髒話雷同引發網友討論。 圖擷自推特
日本好市多推出台灣雞排，卻因發音與台灣髒話雷同引發網友討論。 圖擷自推特

近年台灣雞排日本廣受歡迎，日前橫濱中華街的台式雞排店就在網上爆紅後陸續展店。看好台式炸雞市場，日本好市多（Costco）趁勢推出新品「台灣大雞排」（台灣大ジーパイ），卻意外因發音問題引起台灣網友熱烈討論。

一名網友在推特上發文分享，日本好市多推出全新商品「台灣大雞排」，每100公克售價166日幣（約新台幣38元），商品還附上吃雞排用的紙袋，讓民眾能像在台灣夜市一樣用手拿著吃。但許多眼尖的台灣網友發現，該商品直接將「大雞排」音譯成日文「大ジーパイ（Da JI Pai）」，發音與台灣髒話「大機掰」相似，讓不少網友反應「好尷尬」。

許多網友表示，「日本人知道這個Da JI Pai在台灣說出來會被笑，不知作何感想」、「真的超尷尬」、「那個⋯幹嘛直接音譯啊？唸起來好害羞」、「我唸完整個噴笑」、「一起吃台灣大機掰」、「不能用日本更好懂親民的慣用字嗎？」、「這似乎很危險」、「好害羞唷」。

雖然焦點意外轉移，但也有網友沒被帶跑，仍專注討論商品好壞，「好擔心不好吃，會不會打壞雞排的招牌？」、「感覺冷藏就不好吃了」、「還附紙袋真貼心」、「看起來很美味」。

日本 好市多 雞排

延伸閱讀

他推好市多這款「微酸果香」咖啡豆 行家曝最好喝做法

好市多買兩包日高昆布不會煮 網友分享快速消耗法

逛好市多列6樣清單卻買滿一車 網笑：原來不只我這樣！

他在好市多買到波特菇「黑黑的能吃嗎？」 網友驚呼：那是精華！

相關新聞

日本好市多賣「台灣大雞排」 發音激似髒話惹網直呼：好尷尬

近年台灣雞排在日本廣受歡迎，日前橫濱中華街的台式雞排店就在網上爆紅後陸續展店。看好台式炸雞市場，日本好市多（Costco）趁勢推出新品「台灣大雞排」（台灣大ジーパイ），卻意外因發音問題引起台灣網友熱烈討論。

不解老婆花7000元美髮 網替他「上香」喊：便宜啦

現代人重視外在，甚至砸重本在美髮或醫美上。日前一名男網友在「爆怨公社」發文表示，妻子說要去修頭髮，沒想到卻花7,000元，耗費七個多小時才完成，讓他十分不解。

吳姍儒是慣老闆？他亮「月入18萬」工作全包經歷：離職還送勞力士

Sandy（吳姍儒）日前在社群平台公開徵求美編，由於徵才條件廣泛，被網友吐槽是慣老闆、找工具人，還驚動爸爸吳宗憲出面緩頰。不過，有人舉自身「遇慣老闆月入18萬」的經歷認為，Sandy還沒公開職位的薪水、福利，只要她有能力付得起錢請全能人才，就不能未審先判。

台式拉麵一碗50元！他首次嘗試「還不錯」 網見用料喊：太扯

通膨物價飆漲，在雙北地區一碗拉麵銅板價，可能要用料精簡方能省下成本。有一名顧客在新莊路過一家台式拉麵店，售價竟然只要50元，於是點來評鑑嚐鮮...

台積工程師聯誼超搶手？ 他驚百萬年薪面前「超帥」兩字輸了

外貌俊美 vs. 口袋滿滿，兩種擇偶標準你會如何選擇呢？一名網友就分享友人使用交友軟體經驗，好不容易和一位女子聊得起勁...

幼教師分享「銀絲卷」趣事 網友笑憶：小時候以為內層包薯條

日前一名幼稚園老師在「Dcard」發文分享「銀絲卷的故事」，表示某天小朋友們的早餐吃銀絲卷，她正在估算人數和份量是否足夠時，負責供餐的廚房奶奶看她盯著銀絲卷發呆，誤以為她不知道這是什麼食物，便熱心地告訴她：「這個叫做銀絲卷！」讓原PO忍俊不禁。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。