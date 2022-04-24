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學者：放寬居隔天數要加快 輕症做好防護下樓拿便當不應開罰

社畜父愛大噴發 他在公司行程表昭告全員「今天五點後別煩我！」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本爸爸因為幫女兒慶生，特別在公司訊息欄要大家慶生期間，不要傳任何工作上通知過來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本爸爸因為幫女兒慶生，特別在公司訊息欄要大家慶生期間，不要傳任何工作上通知過來。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人在外辛苦工作，為的就是希望能帶給家庭幸福的生活。而若是碰上家人的重要日子，與工作互相撞期的時候，難免就得做出取捨。最近一位日本網友的決定，就引起了許多網友的讚賞。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「藤田卓也」最近分享，近來他因為女兒即將過生日，於是在公司的公共行程表上留下訊息，公告當天下午5點至晚上9點這段期間，他將為了女兒生日買蛋糕、準備禮物，以及人生第一次製作日式唐揚雞來替女兒慶生，因此在這段期間，請任何人都不要傳工作相關的通知過來。

藤田表示，平常他在公司留訊息時，並不會將私事寫得這麼清楚。但因為是女兒生日的關係，心血來潮就寫了這麼多。至於人生首次嘗試炸日式唐揚雞，最後也大功告成，和女兒及家人渡過了一段美好的時光。

網友們看了也紛紛表示「這樣講明白很好耶，我覺得能讓公司氣氛變得更好」、「女兒生日一定要好好慶祝的」、「炸雞部分好好加油，記得火別開太大」、「真是位好爸爸」、「我爸爸以前都忙工作，完全沒有這樣的生日過」、「所以最後慶生派對有被干擾到嗎」、「那就4點45分來開個會吧」。

生日 親子

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