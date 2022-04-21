幫你的指甲刀做個小改造 從此不再擔心指甲亂飛

近日一部「算命阿姨」影片爆紅，不只處處可見「九天玄女降落」哏，連降落位置都成熱門打景點，粉專也頻頻有藝人、機關商行前來朝聖，火熱程度刷新作者「阿翰」三個平台的紀錄，讓他覺得相當意外，不只發文感謝粉絲力挺算命阿姨復出，也為因「地址曝光」而造成困擾的店家致歉。

2022-04-19 15:03