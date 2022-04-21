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幫你的指甲刀做個小改造 從此不再擔心指甲亂飛

聯合新聞網 / 綜合報導
指甲容易到處亂飛，是許多人剪指甲時容易碰到的困擾。圖片來源／ingimage
指甲容易到處亂飛，是許多人剪指甲時容易碰到的困擾。圖片來源／ingimage

每隔一段時間指甲增長，都難免有需要修剪的時候。然而在使用指甲刀剪指甲時，都容易碰上指甲亂飛的狀況，有時還會因為找不到飛出去的指甲，無形中讓房間變得更為髒亂。最近日本媒體「saita」，就分享了該如何在剪指甲時，不會讓指甲亂飛的作法。

事前準備物品：指甲刀、紙膠帶

1.在指甲刀側面空隙處（紅圈圈起來的部分）貼上紙膠帶，注意別貼到前端剪指甲的地方。

圖擷取自saita
圖擷取自saita

2.另一面也貼上紙膠帶，完成。

圖擷取自saita
圖擷取自saita

圖擷取自saita
圖擷取自saita

如此一來，掉落的指甲就會被確實鎖在指甲刀內部，不用擔心噴出來。剪完指甲後，可以把紙膠帶撕下，就能輕鬆倒出內部的指甲碎屑。

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