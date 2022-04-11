五倍券快過期用不完？ 內行曝妙招：超划算

振興五倍券即將在4月30日過期，有些人想趁最後的壓線期間，看有沒有優惠活動並藉此花光，有一名網友就表示，他的五倍券連一張都還沒花，想找優惠活動卻找不到，其他內行網友便提供建議，「買3C最快花完，頂多貼一些錢」、「唐吉軻德還有五倍券優惠」。

原PO在PTT上以「快過期的五倍券」為題分享五倍券快過期了，卻還一張不少地包在紙套內，一開始是不想跟別人擠優惠，所以才拖了一陣子去領紙本，領完才發現優惠好像都沒了，「就一個很奇怪的比較心態，想著這樣吃虧，於是就繼續放，看看過期之前有沒有新優惠」，結果還是沒遇到什麼好康。

網友紛紛留言，「想著怎麼花掉也是種壓力，躺平也是個不錯的選擇」、「反正那是國家給的，你不使用可以還給國庫」、「給我，我幫你解決」、「新北券才尷尬，現在還有三千，超難買」、「留著珍藏」、「窮人思維」、「店家如果抓消費者心態，就是抓初期限量和最後期限，這樣好炒熱度和話題性」。

也有不少網友給出建議，「不能找零就去7-11囤咖啡啊」、「買3C最快花完，頂多貼一些錢」、「唐吉軻德還有五倍券優惠」、「最近去京星吃可以消費滿1000，只要有一張五倍券付款其餘差額刷卡現金都行，送300現金券喔！我覺得還蠻划算的」、「一定要有優惠才用？與其浪費不用還不如買可以使用長久的東西，所以我買烤箱，NET兩件五折的四件外套、衛生紙、肥皂、口罩、洗衣精和貴貴的餅乾，也可以考慮將五倍券捐出，看看周圍有沒有人比你需要」。