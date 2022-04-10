她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超美！像外國名畫

每個人家中的冰箱都有不同景象，一名網友最近就分享她男友家的冰箱冷凍庫照片，並表示她當初被這景象給嚇呆三秒，網友一看便大讚，「可以進去拍網美照了」。

原PO在Dcard上以「被男友家冰箱嚇到」為題分享她最近打開男友家的冰箱冷凍庫時，被眼前景象震懾住，「這是什麼Elsa冰雪世界啦，打開冰箱直接愣住三秒，這麼多冰柱是發生什麼事？」

她事後告訴男友，她男友卻回覆，「還好吧！有怎樣嗎？」男友表示冰箱用十幾年了，可能是因為這樣才容易結冰柱，但也不太確定，目前冰柱已經被男友拔掉了，她也開玩笑地說「半年後我再來看看會不會出現第二次冰雪奇緣」。

網友驚呼，「只看第二張照片而且沒有水餃的話，我相信一定會有人問妳這在哪，明明是冷凍庫卻讓我很想把自己縮小進去裡面堆雪人耶」圖擷自 Dcard

網友紛紛留言，「妳男友和艾莎有血緣關係嗎」、「只看第二張照片而且沒有水餃的話，我相信一定會有人問妳這在哪，明明是冷凍庫卻讓我很想把自己縮小進去裡面堆雪人耶」、「哈哈哈哈哈哈哈哈太漂亮了啦」、「我以為是在什麼冰宮裡」、「我還以為有北極熊住在裡面」、「其實這冰柱拍照起來還蠻好看的」、「等妳拿到縮小燈的時候，就可以進去拍網美照了」、「怎麼用的！？我也好想把我家冰箱用成這樣」、「看縮圖很像什麼外國名畫」。