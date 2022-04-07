小琉球確診足跡竟成「旅遊教科書」？網友瘋存圖：直接抄就好

台灣疫情延燒，許多民眾關注各縣市政府每日公布的足跡圖，以確認自己是否有染疫風險，且因觀光景點人流複雜、流動快速，更應提高警覺。屏東縣衛生局6日公布新北情侶案25149、案25150的確診足跡，不料卻被網友「大歪樓」，確診足跡竟成了網友們的旅遊指南，更有人稱「（足跡圖）根本是小琉球旅遊教科書啊」！

案25149、案25150為北部情侶，清明連假時至小琉球旅遊後轉往嘉義，案25149於5日出現咳嗽及頭痛症狀，去診所就醫後與案25150自行快篩發現陽性，隨即通報1922由嘉義縣衛生局安排PCR，結果確認為陽性，雙雙收治住院。屏東縣衛生局6日公布足跡，兩人在小琉球玩4天3夜，行程遍布東琉線交通船、大福漁港、洪媽媽早餐店…等地。

確診足跡詳細記載時間、景點及地址，使照片曝光後立刻引來網友「歪樓討論」，一名網友在「爆廢公社」發文詢問，「可以幫忙看一下這個小琉球的行程嗎？感覺規劃的不錯耶...」。另一名網友則以「旅遊教科書」之名，在PTT分析兩人的旅遊行程，原PO指出，行程中不僅有傳統中式麵食館、網美餐廳、知名早餐店，幾個旅遊景點都有走到，且住宿的地方看起來也不錯，可說是「食、衣、住、行、育樂通通都有」，更大讚「案25149的足跡根本是小琉球旅遊教科書」。

其他人也紛紛點頭贊同，「還沒去過小琉球的我，終於有行程可以參考了」、「這個我存起來，下次去小琉球照著走就好」、「以後大家去小琉球，直接抄他的行程就好」，也有人開玩笑稱，「躺著玩坐著玩還是足跡會玩」、「原來是旅遊攻略啊，還以為是足跡呢」、「這足跡可以當旅遊書了」，也有人稱讚兩名確診者「（行程）排的真好，而且都有實名制欸，真的很棒」。

文章也意外釣出「同遊友人」，他表示自己與案25149、案25150住同個背包客棧、一起潛水，目前正被隔離中。他也在文章與網友們交流當時的旅遊過程及個人感想，更稱「明天足跡的美食景點更完整」。