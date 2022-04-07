不斷更新／各縣市海量足跡總整理！高雄足跡遍及旗山老街、享溫馨 彰化精誠夜市也上榜
國內新增531例確定病例，分別為382例本土個案及149例境外移入，本土以新北市新增111例居冠，其次為台北市增87例、高雄市增59例。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天確定病例是這波疫情以來這幾天最多，觀察到很多傳播鏈，目前觀察本土個案數還會往上增加。《聯合新聞網》不斷更新整理今（7）日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。
【基隆市】｜【台北市】｜【新北市】｜【桃園市】｜【新竹縣】｜【苗栗縣】｜【彰化縣】｜【南投縣】｜【雲林縣】｜【嘉義市】｜【嘉義縣】｜【台南市】｜【高雄市】｜【宜蘭縣】｜【台東縣】
基隆市政府今天一口氣公布22名確診個案公共場所活動史，與過去每日公布資訊比較堪稱「海量」。今天公布的確診者公共場所活動史地點，包括基隆廟口、長榮桂冠酒店、麥當勞愛三店、慶安宮、靈泉禪寺、愛買基隆店、星巴克新豐門市、燦坤基隆旗艦店和多處店家。
北市今新增87例，北市衛生局曝光6張足跡，公布案24726、24827、24878、25194、25309的北市公共場域足跡，涉及場域包含天成飯店、凱統大飯店、大安森林公園大舞台、健身工廠、KTV、錢櫃南京店、養身會館、樂聲影城。
新北市今天新增111例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含去林口Outlet用餐、到烏來泡溫泉、麥當勞、健身房、餐酒館、板橋大遠百看電影，遠至去石門區劉家肉粽用餐。
桃園市今新增28例本土確診，市府下午公布最新疫調足跡，包括桃園、中壢、平鎮、龜山、蘆竹、大園、觀音等7區，確診者曾去過至桃園統領商城及電影院、蘆竹國民運動中心、中壢大潤發等，也包含7-11、全家等超商以及藥局、屈臣氏等。
新竹縣今新增7例本土疫情確診案例，縣府也公布感染源不明的案25586、案25587情侶檔足跡，足跡遍布竹北市1間時尚造型概念館、平價火鍋店，和新豐1間牛排店和耳鼻喉科診所等。另外，新北市確診者案24863曾在發病前2天，4月2日中午到過新竹縣竹北市知名餐館「十一街」用餐，縣府已通報消毒、疫調、匡列。
苗栗縣公布最新足跡，其中確診1例（案號未出），男性25歲CT值36，3月30日於成功嶺搭軍中指派遊覽車至苗栗營區，曾與彰化案24999確診者(關西營區軍人)搭同一班專車。因有發燒、感冒症狀去醫院診治，採檢後確診。另外，新北市案24984及24461為姊妹，4月2日下午1點到4點半由父母自駕到苗栗縣銅鑼鄉大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，依據感染風險匡列58人(本縣8人、外縣市50人)為居家隔離、自主健康管理或自我健康監測。
彰化縣新增1例，為沒有接種疫苗的新兵，4月2日與新竹關西營區確診友人聚餐後確診，4月6日發病，有發燒及流鼻水等症狀，PCR採檢CT值18，衛生局已經匡列445名接觸者進一步採檢，同時公布4月3日到彰化市精誠夜市的足跡。
南投縣府公布足跡，來自高雄市、台中市通報確診個案（案25058、案25177、案25175），4月3日與朋友一同來到南投縣埔里鎮18度C巧克力工房、魚池鄉哖記紅茶甕缸雞用餐（非密閉式場所），已通知兩家業者完成內部環境清消，南投衛生局已完成疫情調查。
雲林縣今天新增2例本土確診個案25581、25590並公布2例外縣市確診者足跡，縣府表示，2例個案都是10多歲男性，目前已收治醫院，因其中1人是學生，其所就讀的學校今天預防性停課1天，相關足跡也已清消。
嘉義市今天維持零確診，不過市府衛生局宣布，嘉縣確診案例案25863曾在5日晚上，到遠東百貨7樓吃火鍋，用餐沒戴口罩，吃完沒在市區其他地點停留；已通知店家及遠百，該店家自主停業1天，遠百公司今開業之前，也再次全面總消毒。
嘉義縣長翁章梁今公布確診足跡，其中案25863，1日搭火車回北部，2日至4日與社團友人搭火車外縣市旅遊，4日接獲足跡重疊細胞簡訊，當日搭乘南下自強號149車次12車13-15座位，後轉搭區間車3297車次，晚上10點40分抵民雄火車站，並前往湯師傅用餐。5日學校放假期間參與社團團練，晚上9點到11點於中正大學對面七里香內用飲料，6日出現頭痛發燒等症狀未進校園上課，由同學協助購買快篩試劑篩檢陽性，經衛生局安排PCR採檢確診。
台南市今天一口氣新增5個病例，其中有兩人都是在南科高科技廠房內工作，其中一人在傳染期內並未進公司，另一人的職場接觸者有兩人，此外，有兩名分別是成大與長榮大學的學生，都有相關的停課與改採線上課程；同時因為有不少學生在連假期間因為接觸確診者被匡列，台南市今天共有4所國中小預防性停課進行全面清消。
高雄市今天新增59例，雅閣會館女樂手感染源指向台中婚宴。高雄市府今天下午公布10頁滿滿足跡圖表。高市府指出，足跡主要集中在餐飲業與KTV及特色餐廳、影城等地，不管在任何場合，唱歌最好戴口罩。
宜蘭縣府今公布足跡，案25831曾到花蓮，因同行友人確診，自己後來也染疫，案25831曾於4月1日早上10點至11點，從羅東轉運站搭乘國光客運到南港轉運站；晚上9點20分到11點，從板橋轉運站搭葛瑪蘭客運抵羅東轉運站。4月2日早上7點34分至8點，在7-11詠淇門市；早上11點至12點30分在蘇澳鎮第六公墓。4月5日下午6點至6點15分在全家便利商店冬山義成店。
台東縣今天零確診，但縣府接獲基隆市衛生局通報1確診者返回台東掃墓，今公布相關足跡，縣府衛生局表示，該基隆確診者4月3日、4日自行開車返回台東掃墓，3日足跡包括卑南鄉逸軒飯店、成功鎮美山公墓、7-11都歷門市、台東市信龍行釣魚場、卑南鄉朝陽大飯店；4日足跡成功鎮全滿加油站。
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