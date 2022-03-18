用鐵鍋DIY爆米花狂冒煙 鍋蓋掀開後超傻眼

爆米花是不少人看電影的最佳零嘴，不過想要親自動手爆爆米花可不容易，一名網友就利用鐵鍋來爆，沒想到不僅搞得屋子裡都是煙，打開鍋蓋後玉米粒全都變成焦黑，讓他看了傻眼。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文表示，原本要用氣炸鍋來爆米花，但是沒有成功，只好改用鐵鍋試試。只不過鐵鍋也沒好到哪裡去，從他PO出的影片看到鐵鍋不斷地冒出白煙，搞得整間屋子裡都是煙，最後打開鍋子一看，玉米粒全變成焦炭，讓他無奈地笑說「不知道的還以為我家是在做什麼邪教儀式勒，下次還是乖乖用炒鍋爆吧」。

許多人看了也都笑翻，「廚房要是有裝消防警報器，如果感應到肯定會響徹雲霄啊」、「原來是爆米花啊，我還以為是波霸粉圓呢」、「這是舍利子吧？」、「你應該是黑暗料理界派來的吧」、「還以為是什麼羊大便還是兔子大便」、「黑豆比較養生」。

還有網友提出建議，「平底鍋好用，沙拉油、冷油下玉米跟糖、鹽，爆完後再放無鹽奶油」、「只能小火」、「用小火一直搖動啊」、「要翻動啊，都不動就會燒焦」、「火太大了，要爆第一顆的時候再蓋鍋」、「玉米要用爆米花專用玉米，一般的玉米容易失敗」。