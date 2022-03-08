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錯用「這家電」差點毀了整個家 他驚：原來一堆台灣人不會

聯合新聞網 / 綜合報導
微波爐是許多家庭、公司不可或缺的家電產品。 示意圖／Ingimage
微波爐是許多家庭、公司不可或缺的家電產品。 示意圖／Ingimage

微波爐是許多家庭、公司不可或缺的家電產品，然而並非每個人都知道微波爐的安全用法。一名網友以「大家都會用微波爐嗎？」為題，表示身邊有朋友因為錯誤使用微波爐，差點「把家給炸了」，釣出不少人的慘痛經驗。

原PO在PTT發文，列舉身邊的人錯用微波爐的例子，他說自己有個朋友把麵包裝在保鮮袋中，接著放進微波爐裡，設定大火微波三分鐘；此外，一名朋友的同事因為不當使用微波爐，冒了兩次黑煙，導致公司直接禁止全體員工使用微波爐，引起眾怒。這使得原PO發現，好像有很多人都不太會用微波爐，甚至有人不知道鐵盒便當不能拿去微波，稍一不慎恐怕引發災難事故。

貼文一出，話題引發共鳴，不少鄉民分享過去生活中曾經發生的超危險事故，「公司微波爐常有『炸蛋怪客』，都已經炸那麼多次，還堅持要微波蛋」、「我媽上次也是微波饅頭到燒焦」、「之前有人把整顆粽子拿去微波，旋轉鈕轉到底，粽葉還燒起來」、「同學泡麵蓋沒撕，加水放進去微波爐加熱，後來泡麵的蓋紙起火」。

有鄉民對於原PO分享的周遭錯誤經驗深有同感，直言「是誰告訴他說保鮮袋可以微波？保鮮袋都沒融化？」、「這是想把公司燒掉吧」、「不是自己買的，公司的東西壞掉也無所謂」、「有同事泡麵加水直接微波，我在國外生活時，同學幾乎都這樣『煮』泡麵」。

有人感慨「原來一般人微波常識這麼匱乏啊」，建議可以把如何使用微波爐「加入新人培訓的公安課程」，也有過來人分享「一兩年前買給長輩，有特別用漫畫圖附註使用守則，如果不會判斷材質，一概移裝到玻璃保鮮盒內再微波，目前家裡沒出事過」、「我的公司會在微波爐上方安裝監視器，東西壞了叫你賠」、「家裡沒在用真的不會，我連雞蛋跟金屬不能放進去最基本的常識都不知道，後來去7-Eleven工作後才慢慢學會」。

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