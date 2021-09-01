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正常使用微波爐就沒事？他的肉燥飯大噴發 網揭「這配菜」是元兇

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前把一碗肉燥飯送進微波爐加熱後，整個微波爐被米飯和肉燥弄得髒兮兮慘不忍睹。 圖／翻攝自Dcard
一名網友日前把一碗肉燥飯送進微波爐加熱後，整個微波爐被米飯和肉燥弄得髒兮兮慘不忍睹。 圖／翻攝自Dcard

按照說明書正常使用微波爐錯了嗎？一名網友日前把一碗肉燥飯送進微波爐後，啟動加熱鍵，結果「叮」一聲加熱結束後，碗內只剩「一口飯」，整個微波爐被米飯和肉燥弄得髒兮兮慘不忍睹。有過來人提醒是碗裡的「這配菜」成元兇，提醒一定要切開才能微波。

一名網友在Dcard貼出6張照片，崩潰寫道「我只是正常的使用微波爐，哪知道微一個我的午餐瞬間都沒了，打開一整個傻爆眼」。只見原PO用一個陶瓷碗，盛滿白米飯淋上一大匙香噴噴肉燥和滷汁，再放上一顆滷蛋和貢丸。結果加熱完之後打開微波爐，裡面的米飯和肉燥噴得到處都是，宛如整碗飯被打翻，連滷蛋和貢丸都彈飛了，最後原PO無奈表示「反正結論就是我的午餐沒了」。

正當原PO還在思索問題是否出在於自己微波的時間設定太長了，不少網友吐槽表示「證明這碗肉燥飯好吃到爆炸」、「微爆炸」、「把椅子搬到微波爐前面，直接用湯匙挖來吃」。

有過來人分享一張水煮蛋被炸得四分五裂的照片，告訴原PO「一定是蛋惹的禍」，「我之前也有把蛋切開來才微波，結果還是『蹦』了，而且『蹦』很大聲，我差點嚇死」、「這種蛋不能微波，會爆掉，要先切開」、「不能微波完整沒有切開的蛋，會變炸蛋」、「之前把咖哩放到微波爐，然後炸開了，整個微波爐都是咖哩，才發現有一顆水煮蛋在裡面」。

此外有網友分享，若要微波有濃稠醬汁的食物，建議在碗裡面放一支陶瓷器的湯匙，「主要是用來導熱到裡層，這樣微波就不會爆汁」。

有過來人分享一張水煮蛋被炸得四分五裂的照片，告訴原PO「一定是蛋惹的禍」。 圖／翻攝自Dcard
有過來人分享一張水煮蛋被炸得四分五裂的照片，告訴原PO「一定是蛋惹的禍」。 圖／翻攝自Dcard

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