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不穿內衣會乳房下垂？ 醫師親揭現況引網友一致認同

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友疑惑穿內衣有無必要，引來許多女性分享無鋼圈生活。 示意圖/Ingimage
女網友疑惑穿內衣有無必要，引來許多女性分享無鋼圈生活。 示意圖/Ingimage

「女性穿內衣是否必要」一直是廣大女性的疑惑，不穿內衣擔心乳房下垂、穿了又不太舒適。一名女網友日前在「Dcard發文，表示自己去照乳房超音波時被醫師提醒有關內衣的醫學知識，醫師表示不穿內衣胸部並不會下垂，讓她疑惑地詢問網友：「我們都被店家騙了嗎？」

醫師告訴原PO，「內衣可以防下垂是廠商跟店家在洗腦，國外有15年的研究顯示不穿內衣反而比較挺，那些說穿內衣變挺的，完全沒有醫學證據。」醫師也表示她自己都穿「Bra Top」而已，不用穿有鋼圈的，不舒服又自找麻煩。

報導，法國貝桑松大學運動科學教授尚丹尼．路尼（Jean-Denis Rouillan）進行了一項長達15年的研究，「結果發現不穿胸罩者的乳頭，外觀明顯比較高挺，也不會因為胸罩擠壓凹陷，或產生皺紋。而且胸部沒有壓痕，胸部也比較緊實。」

不過運動時穿著運動內衣仍有保護效果，因為女性乳房的支撐來源為皮膚和乳房懸韌帶，劇烈運動可能導致乳房懸韌帶受傷。根據英國研究，女性步行時乳房晃動可達4公分，跑步時則是15公分，在高幅度的搖晃下，極有可能造成乳房傷害。

許多網友紛紛表示，「真的沒有必要穿有鋼圈的，有束縛感又不舒服」、「我也覺得不用穿欸，但為了不讓它們晃來晃去，我還是有穿無鋼圈的」、「 我長期不穿也沒有外擴、下垂的問題，不穿有鋼圈的內衣五年以上有了」、「會不會下垂看基因」、「太大的話外出真的沒辦法不穿啊，會晃來晃去很不舒服」。

醫師 Dcard

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