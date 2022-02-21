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寒流來襲想暖身 網推「這一味」泡麵最適合天冷吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友詢問，「吃什麼泡麵才會比較暖啊？」引網友推薦有附酒包的泡麵，「麻油雞麵」與「大補帖」最為受歡迎。示意圖／ingimage
一名網友詢問，「吃什麼泡麵才會比較暖啊？」引網友推薦有附酒包的泡麵，「麻油雞麵」與「大補帖」最為受歡迎。示意圖／ingimage

今年首波寒流來襲，全台溫度急降讓許多民眾冷到「凍未條」，這時候來一碗熱騰騰的湯麵可說是一大享受，但若是天冷不想出門又不想等外送的話，同時可享受熱湯與豐富口感的泡麵就成為了首選，有一名網友就詢問，「吃什麼泡麵才會比較暖啊？」引網友推薦口袋名單。

原PO在PTT以「天冷要吃哪種泡麵才對啊？」為題表示，最近寒流來襲，並請教，「吃什麼泡麵才會比較暖啊？」引網友分享各自喜好，其中有附酒包的泡麵，「麻油雞麵」與「大補帖」最為受歡迎。

網友紛紛留言，「滿漢麻辣鍋」、「雙響炮」、「泡麵都一樣，吃到最後都一個肉精味」、「辛拉麵」、「正在吃辛拉麵」、「檳城白咖哩」、「吃啥泡麵，火鍋煮起來」、「晚上吃了啥剝皮辣椒雞，根本是甜的」、「哪種泡麵沒差，關鍵要加辣醬」。

此外，網友也一致分享有附酒包與麻油口味的泡麵，「麻油雞麵」、「麻油雞」、「大補帖XX鴨的好吃，含調理米酒，便利超商好像只在小七擺貨」、「大補帖都有酒包，之前特價買了一組！」

泡麵

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