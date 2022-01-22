他尾牙抽中5千元獎品卻喊「我不依」 原因曝光網笑翻

近日各家公司行號都在舉辦尾牙，員工們最期待的活動莫過於「抽獎」，不過日前有一名網友，中了價值5000元的獎品卻喊「我不依」，原來他抽到了千元吹風機，卻無用武之地，因為他無髮可吹。

一名網友在臉書《爆廢公社公開版》發文，指出「今晚吃尾牙，我不依，沒頭髮竟然抽到吹風機」，從他PO出來的照片可看出，他抽到的六獎是一台市價要5000元的吹風機，但對他來說卻沒有用處，因為他頭上沒有頭髮，原PO幽默的貼文也逗笑不少網友「戳中笑點」、「比悲傷更悲傷的故事」，有人笑說這是「手持移動式電暖器」、「吹一吹頭髮就長出來了」、「打折賣給同事」。

還有網友幫他想這支吹風機的用處，「可以吹別的地方」、「你洗完澡還有手毛和腳毛可以吹」、「尿床時你會感謝公司」、「可以幫女朋友吹頭髮」，原PO則回應「女友已霸佔吹風機」。