確診移工用餐未預約、掃實聯制 前台大醫曝「這次考驗太大」

本土疫情持續升溫，昨（21日）桃園亞旭電子廠再增60例確診，引發民眾擔憂，對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，問題在於案18219、案18220這兩名外籍移工，沒有預約就去餐廳，也沒有掃實聯制，最後林氏璧提醒「已經有4739人死亡，醒醒吧，這不是小感冒。」

昨日桃園亞旭電腦工廠千人採檢，確認有60人確診，林氏璧在臉書發文分析，問題出在1月9日去西堤用餐的案18219、案18220，他們是在遠雄自貿港區亞旭電腦廠工作的外籍移工，沒有預約就去餐廳，沒有掃實聯制，後續也沒有看到相關新聞報導，林氏璧推測「從11日可能就有傳染力」，上周五他們開始出現症狀，主管後來一問，得知他們9日有去西堤，先找出4位一起睡通鋪的同事被傳染，共6人確診。

林氏璧表示，我們曾經有處理過苗栗移工的經驗，那次因為移工比較沒有社區的足跡，因此順利快速的處理下來。這一次，「病毒已經在工廠內傳了9天」，經過了一個假日，移工應該有很大的機會放假出來在整個北台灣有過足跡。是否能成功控制？她坦言「這次的考驗實在太大了」。

最後，林氏璧也提醒民眾「打個疫苗好過年。兩劑很好，三劑更好。我們希望能自己決定何時考期末考，但別忘了，考卷可是有可能隨時都會發下來的呀，世事豈能盡如人意？」