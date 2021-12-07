阿堂鹹粥刪漲價文再Po文「何苦呢」 網友氣炸：乾脆漲到500

近來原物料上漲，不少店家紛紛「漲聲響起」。台南名店小吃「阿堂鹹粥」因上月Po出魚皮鹹粥、魚肚鹹粥由180元漲至200元的消息，遭網友罵翻而又悄悄刪除該則貼文。沒想到阿堂鹹粥的小編6日再度貼文並附上「白眼貼圖」表示「您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」又引燃網友怒火，大罵店家「出事就都推小編好了。」

評價剩3.6顆星

「阿堂鹹粥」上月貼文表示，「魚貨原物料等一切食材價格，跟雲霄飛車一樣直直往上衝」，其中魚皮鹹粥和魚肚鹹粥由180元漲至200元，其他像是土魠魚粥、綜合鹹粥、虱目鹹粥等則調漲10元，讓不少網友不能接受，酸喊「這魚皮是LV（做）的嗎？」店家面對網友炮轟，悄悄刪除留言，更讓網友不滿，轉戰Google評論狂刷1星負評，目前阿堂鹹粥平均分數剩下3.6顆星。

「諸位客倌們莫急莫氣。」阿堂鹹粥粉絲專頁在昨（6）日以小編角度貼文「澄清」，是他自行刪除漲價消息，「老闆至今依舊不會使用電腦、也無智慧型手機」，關閉貼文留言也是「純屬小編個人想圖個安靜」，並提到曾問老闆為何不換便宜的進貨，老闆回應「囝仔郎嗯湯歐北共（小孩別亂講話）」，認為品質管理是根本，次級品當然有得賺，「這是吃進身體裡的東西！客人的健康更要謹慎，食材品質是自我要求！我堅持用新鮮食材！是拼信用拼品質。」

台南名店「阿堂鹹粥」漲價，魚皮鹹粥要價200元。圖為阿堂鹹粥的綜合鹹粥。報系資料照（記者黄宣翰／攝影）

小編稱不在這工作

小編認為老闆堅持食材品質，才不得不漲價，話鋒一轉，除了以2個「白眼貼圖」回應憤怒的網友們：「小編至今無法理解從事餐飲業的理念，您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」還在留言處提到「小編也好久沒去光顧了」、「小編並無在那工作」，再次讓網友炸鍋，認為「現在出事就都推小編」、「這個粉專小編連自家鹹粥都推說沒吃過？或是好久沒去光顧了，這粉專小編有稱職嗎？憑什麼出來說三道四。」

網友酸：別家店用次級品嗎

不少網友看完貼文留言炮轟「其他台南大多數的店家賣70至80（元）的就是次級品便宜貨嗎？」「為什麼阿堂一碗不賣到200就無法生存？」、「原物料調降的時候怎麼沒看你降價過」、「一碗鹹粥漲到200元很明顯就是想多賺觀光客的錢。」還有網友反串力挺老闆：「才漲到200而已太讓我失望了，老闆請硬起來，這麼好吃的店不賣一碗500對得起我們這些老饕嗎。」

但也有網友緩頰：「大家覺得太貴就不去吃就好了，自然就會被淘汰了，鹹粥又不是只有這一家」、「200（元）還是吃啊，因為別間吃不到這麼美味」、「我覺得不輸一蘭拉麵， 挺你，加油。」