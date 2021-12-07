快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿堂鹹粥刪漲價文再Po文「何苦呢」 網友氣炸：乾脆漲到500

聯合新聞網 / 綜合報導
阿堂鹹粥刪漲價文被抓包後，6日又po出一篇貼文，用白眼貼圖回應網友「何必呢」，再次引燃網友怒火。（翻攝自阿堂鹹粥臉書）
阿堂鹹粥刪漲價文被抓包後，6日又po出一篇貼文，用白眼貼圖回應網友「何必呢」，再次引燃網友怒火。（翻攝自阿堂鹹粥臉書）

近來原物料上漲，不少店家紛紛「漲聲響起」。台南名店小吃「阿堂鹹粥」因上月Po出魚皮鹹粥、魚肚鹹粥由180元漲至200元的消息，遭網友罵翻而又悄悄刪除該則貼文。沒想到阿堂鹹粥的小編6日再度貼文並附上「白眼貼圖」表示「您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」又引燃網友怒火，大罵店家「出事就都推小編好了。」

評價剩3.6顆星

「阿堂鹹粥」上月貼文表示，「魚貨原物料等一切食材價格，跟雲霄飛車一樣直直往上衝」，其中魚皮鹹粥和魚肚鹹粥由180元漲至200元，其他像是土魠魚粥、綜合鹹粥、虱目鹹粥等則調漲10元，讓不少網友不能接受，酸喊「這魚皮是LV（做）的嗎？」店家面對網友炮轟，悄悄刪除留言，更讓網友不滿，轉戰Google評論狂刷1星負評，目前阿堂鹹粥平均分數剩下3.6顆星。

「諸位客倌們莫急莫氣。」阿堂鹹粥粉絲專頁在昨（6）日以小編角度貼文「澄清」，是他自行刪除漲價消息，「老闆至今依舊不會使用電腦、也無智慧型手機」，關閉貼文留言也是「純屬小編個人想圖個安靜」，並提到曾問老闆為何不換便宜的進貨，老闆回應「囝仔郎嗯湯歐北共（小孩別亂講話）」，認為品質管理是根本，次級品當然有得賺，「這是吃進身體裡的東西！客人的健康更要謹慎，食材品質是自我要求！我堅持用新鮮食材！是拼信用拼品質。」

台南名店「阿堂鹹粥」漲價，魚皮鹹粥要價200元。圖為阿堂鹹粥的綜合鹹粥。報系資料照（記者黄宣翰／攝影）
台南名店「阿堂鹹粥」漲價，魚皮鹹粥要價200元。圖為阿堂鹹粥的綜合鹹粥。報系資料照（記者黄宣翰／攝影）

小編稱不在這工作

小編認為老闆堅持食材品質，才不得不漲價，話鋒一轉，除了以2個「白眼貼圖」回應憤怒的網友們：「小編至今無法理解從事餐飲業的理念，您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」還在留言處提到「小編也好久沒去光顧了」、「小編並無在那工作」，再次讓網友炸鍋，認為「現在出事就都推小編」、「這個粉專小編連自家鹹粥都推說沒吃過？或是好久沒去光顧了，這粉專小編有稱職嗎？憑什麼出來說三道四。」

網友酸：別家店用次級品嗎

不少網友看完貼文留言炮轟「其他台南大多數的店家賣70至80（元）的就是次級品便宜貨嗎？」「為什麼阿堂一碗不賣到200就無法生存？」、「原物料調降的時候怎麼沒看你降價過」、「一碗鹹粥漲到200元很明顯就是想多賺觀光客的錢。」還有網友反串力挺老闆：「才漲到200而已太讓我失望了，老闆請硬起來，這麼好吃的店不賣一碗500對得起我們這些老饕嗎。」

但也有網友緩頰：「大家覺得太貴就不去吃就好了，自然就會被淘汰了，鹹粥又不是只有這一家」、「200（元）還是吃啊，因為別間吃不到這麼美味」、「我覺得不輸一蘭拉麵， 挺你，加油。」

阿堂鹹粥粉絲專頁刪完漲價文後，又有一位自稱「小編」再貼文表達力挺老闆的立場。（翻攝自阿堂鹹粥臉書）
阿堂鹹粥粉絲專頁刪完漲價文後，又有一位自稱「小編」再貼文表達力挺老闆的立場。（翻攝自阿堂鹹粥臉書）

▌延伸推薦：

吃喝休閒全都漲…小確幸愈來愈昂貴 通膨陰影籠罩你我

延伸閱讀

台南鹹粥「20年漲3倍」一碗200元 網狂吐槽：魚皮是LV的嗎？

「肯德基」調漲！蛋撻、薯條、13種主餐變貴2～10元

開箱影片／「猶豫就別買」 他驚豔M1 Max版MacBook Pro完美但藏這缺陷

永遠一缺三！ 好市多神仙工作曝：麻將阿姨沒休息過

相關新聞

屏東這家中藥房「2字招牌」戳中千人笑點 網：醫生一定很淘氣

若打算自行開業做生意，取一個好的品牌名稱不僅可以讓人過目不忘，也會使消費者在第一時間對店家留下深刻印象。一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，寫道「裝什麼可愛」，只見一家中藥房的綠色招牌上，寫著斗大的「鼻藥」兩字，因為念起來的諧音很像「不要」，瞬間笑翻3千多名網友。

許願嫁給八家將！法國妹來台遇到真愛 「4年後成高雄媳婦」

YouTuber頻道「不要鬧工作室」時常會訪問一些外國人，暢談他們對於台灣某些社會議題的看法，近日頻道訪問到一名法國女子Lily，她表示多年前來台灣迷上「八家將文化」...

有綠光？新郎在新娘背後「緊牽岳母」 真相曝光讓本尊氣炸

近日網路上瘋傳一張照片，畫面中一對新人在送客，新郎卻背著站在中間的新娘，偷偷牽起另一名女賓客的手，讓目擊民眾看傻眼...

買禮物發票爽中5000元 女友事後1要求網狂勸放生

中發票本應是開心的事，一名男網友抱怨，買禮物送女友，結果禮物的發票幸運中了5000元的獎金，沒想到女友竟認為禮物是買給她的，發票中獎的錢也要歸她，兩人為此鬧得不愉快，男網友相當無奈，因此發文詢問該如何處理這筆獎金？

阿堂鹹粥刪漲價文再Po文「何苦呢」 網友氣炸：乾脆漲到500

近來原物料上漲，不少店家紛紛「漲聲響起」。台南名店小吃「阿堂鹹粥」因上月Po出魚皮鹹粥、魚肚鹹粥由180元漲至200元的消息，遭網友罵翻而又悄悄刪除該則貼文。沒想到阿堂鹹粥的小編6日再度貼文並附上「白眼貼圖」表示「您的堅持卻換來罵聲，何苦呢？」又引燃網友怒火，大罵店家「出事就都推小編好了。」

夜市不紅了？他點出「走下坡理由」 有人嘆：價值只剩下它

擁有「美食王國」稱號的台灣，最著名的就是各式各樣的小吃及美食，其中夜市文化更是許多外國旅客必來朝聖的景點之一。但日前便有網友好奇發文詢問「全台最糟糕的夜市在哪？」因而引來一名網友專業分析台灣夜市近年來走下坡的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。