夜市不紅了？他點出「走下坡理由」 有人嘆：價值只剩下它

擁有「美食王國」稱號的台灣，最著名的就是各式各樣的小吃及美食，其中夜市文化更是許多外國旅客必來朝聖的景點之一。但日前便有網友好奇發文詢問「全台最糟糕的夜市在哪？」因而引來一名網友專業分析台灣夜市近年來走下坡的問題。

原PO於PTT八卦板上以「全台最糟糕的夜市」為題表示，台灣的夜市真的很多，而且夜市物美價廉，每個禮拜五就是下班回家吃飽飯，去夜市吃點心，因此好奇詢問「大家認為最糟糕的夜市是哪裡呢？」

此文一出，便有許多網友紛紛表示「現在的東西不都大同小異」、「都一樣無聊」、「現在還有物美價廉嗎？」、「夜市存在的價值只剩下牛排」、「感覺夜市已經慢慢被複合型商場給取代了」。

其中，就有一名專業網友有感而發的回文表示，以前的夜市價格相當便宜，而且選項多，有吃又有得玩，還有一些便宜的生活用品麵包可以買，但現在變得超貴，根本在坑殺消費者，沒有吃個五六百根本吃不飽。

「髒、亂、貴，實在是想不到夜市的優點，不懂為什麼很多人介紹台灣都介紹夜市。」他抱怨道，在夜市消費的價錢還可以去吃一頓還OK的一餐，而且不用坐在路邊淋雨，又有冷氣吹，在夜市邊走邊吃，常常覺得花了錢還吃得很狼狽。

最後，他更坦言，那些來觀光的外國人看到那些衛生環境就不敢吃了，更反諷說明「台灣人看到被外國人稱讚的那種類似的影片就很high～覺得蠻妙的」。