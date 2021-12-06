奇特外送！女客訂1元「路易莎塑膠袋」 網笑：貧窮限制想像

現在外送十分方便，不少人會為了省錢省事而選擇叫外送。然而日前卻有一名外送員分享，自己遇到有客人竟花30元運費，買1個連鎖咖啡店路易莎的塑膠袋，而對方取餐時的表情也讓他印象深刻，讓他不禁笑稱「接到最奇葩的訂單。」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》上提到，自己送了外送那麼久，沒遇過這麼奇葩的訂單。他說明道，這名女客人花了30塊，去訂兩公里外路易莎的1元塑膠袋，讓他不禁笑嘆「是這家路易莎的袋子比較香，還是質感比較好呢？」然而，原PO也分享女客人拿到「塑膠袋餐點」時，表情瞬間尷尬，而自己也和管理員看著她的臉變成紅蛋。

一名外送員分享，自己遇到有客人竟花30元運費，買連鎖咖啡店路易莎的塑膠袋，而對方取餐時的表情也讓他印象深刻。 圖／爆廢公社公開版

此文一出，便有許多網友笑翻留言「購買不在場證明」、「想見你一面」、「其實...這只是暗戀你的客人要見你的招數」、「貧窮限制了我的想像」、「可能是個暗示，問問她是不是缺安全感」。

但也有網友推測，應該是女客人誤觸到餐點按鍵，使得量數變零，最後只剩下袋子。此外，外送員進一步解釋，店家有打了兩通電話想確認狀況，他也打了一次，但訂餐人都沒接，所以就決定讓這個美麗的誤會繼續下去。