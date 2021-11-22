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立陶宛代表處從Taiwan變Taiwanese 我方因「一中」妥協

他買鹽酥雞加購30元九層塔 打開後超驚訝：你贏得我的尊重

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友買鹽酥雞時，向老闆加購30元九層塔。圖／ingimage
一名網友買鹽酥雞時，向老闆加購30元九層塔。圖／ingimage

台灣炸物香脆可口，配上胡椒鹽、九層塔更對味。一名網友提及，買鹽酥雞時向老闆加購30元九層塔，回家打開紙袋後，驚訝喊道「你贏得我的尊重」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼上買鹹酥雞加購的30元九層塔，只見圖片一片綠，除了一條玉米筍，難以看見其他炸物。原PO表示，老闆直接「塞爆」九層塔，直言「你贏得我的尊重」。

原PO表示，老闆直接「塞爆」九層塔。圖擷自爆廢公社公開版
原PO表示，老闆直接「塞爆」九層塔。圖擷自爆廢公社公開版

許多網友笑道，「我以為是鹹酥雞原來是買九層塔啊」、「鹹酥雞才是送的」、「九層塔比炸物還多」、「這是專吃九層塔嗎？」、「吃肉配菜營養均衡」、「吃鹹酥雞看到這樣，好健康喔」、「便宜好吃的青菜一盤」；不少網友也敲碗要店家名去朝聖。

很多網友表示，很愛吃九層塔，不知道原來可以加購；不過，也有網友說，九層塔很便宜而已，「九層塔超便宜」、「現在九層塔超便宜」、「我買的老闆都直接送欸」、「九層塔菜市場買很便宜，10塊就一袋蘋果大小，夠炒好幾樣菜了」。

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