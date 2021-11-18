她揭星巴克「6大隱藏服務」 網友驚豔這一項…憂被有心人士濫用

星巴克的個人化服務，讓不少粉絲死忠支持。一名網友分享星巴克其實有6項「隱藏服務」，貼文一曝光引來熱議，其中一項「免費提供飲料提袋」更讓多數網友直呼「真的不知道」，但也有人擔心這便利項目會被貪小便宜的有心人士亂取用。

一名網友在Dcard上以「大家知道星巴克有免費的隱藏服務嗎」為題，表示點飲料會提出自身需求，不過真的不知道這些客製化的項目是星巴克內建的免費隱藏服務。而星巴克6大「隱藏服務」如下：

1.免費提供飲料提袋

該網友認為這些相當貼心，表示每次外帶都忘了帶飲料袋去裝，「獲得飲料提袋都會很想留下來，等到下一次去星巴克再使用。」

她表示，星巴克有提供飲料提袋，讓她覺得非常貼心。（翻攝自Dcard）

2.可以免費加料

她表示，免費加料（如可可碎片、鮮奶油、巧克力醬、焦糖醬）是建立在飲料本身有的物料加倍，飲料若原本無配料則會收費。像是巧克力可可碎片多碎片、焦糖瑪其朵多焦糖醬等，都能免費加料。

該文也引來曾在星巴克工作的網友表示，「免費加料的量都是以原有的配方兩倍內為限」，像是中杯可可碎片原先是3匙， 最多可以加到6匙。

3.可以更換糖漿

以星巴克官網提到，飲料原本既有糖漿更換風味不需額外收費，像是香草那提換榛果糖漿、焦糖瑪其朵的香草糖漿換焦糖糖漿都不用收費，但冰拿鐵若要加焦糖醬，就要另外收費（15元）。

星巴克官網提到，飲料原本既有糖漿更換風味不需額外收費，若要額外添加則需收費。（翻攝自星巴克官網）

4.精確調整甜度

她提到點部分飲料時會說「壓2下」，認為2下就超甜，最多可以壓4下，笑說「感覺喝到最後會被膩死。」隨即有網友補充，星巴克已更改規定，改成物料最多可以做到「特大杯的雙倍（特大杯原本壓4下糖，雙倍最多8下）」，以中杯焦糖瑪奇朵為例，原本最多壓4下糖，現在改成最多壓8下糖，範圍不須另外收費。

5.牛奶也可以選擇

她認證星巴克這一項最為貼心，能夠換低脂、全脂、豆漿，「身為一個豆漿狂，下次要換豆漿來試試看。」

6.可以調整熱度

綜合原Po及網友分享，可調整飲料熱度。一般正常熱度為64、65度，溫的為54度，想要「特別熱」可達到77度。

不少網友看完6大隱藏服務後表示「長知識」，其中以第1項可以免費提供提袋最為驚豔，有網友分享提袋經驗，表示「每次用那個提袋飲料都會翻倒，無一例外，我後來都拜託店員給我（紙）袋子。」也有網友呼籲「單杯提袋麻煩大家重複使用環保愛地球好嗎，也不要拿了單杯袋又要紙袋，超級浪費。」並憂心表示「Po出來又有一堆人來買一送一（買）10杯飲料要10個單杯袋。」