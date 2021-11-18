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他曾被噴辣椒水「十個壯漢十個倒」 員警曾實測也倒地不起

聯合新聞網 / 綜合報導
NPA署長室曾拍攝《防護型噴霧劑使用實測》，讓同仁感受被辣椒水「命中臉部」的感覺，受測者當下皆感到痛苦與不適。（翻攝自NPA署長室YouTube）
NPA署長室曾拍攝《防護型噴霧劑使用實測》，讓同仁感受被辣椒水「命中臉部」的感覺，受測者當下皆感到痛苦與不適。（翻攝自NPA署長室YouTube）

新北市汐止16日發生行車糾紛，一名機車騎士用辣椒水大噴持木棍的貨車司機，導致對方眼淚直流無法攻擊。就有網友以「過來人」身分表示，若真的被噴辣椒水，「十個壯漢十個倒」，無力反擊，但針對這名騎士是否防衛過當，也引起不少網友討論。

一名網友在PTT（批踢踢）八卦版針對汐止騎士對木棍哥噴辣椒水大贏事件發文表示，「以我被噴的經驗，辣椒水是攻擊性武器。」若被噴到眼睛，「十個壯漢十個倒」。他以自身經驗分享先前被路人噴辣椒水後馬上倒地，無力反擊，痛到只能爬到旁邊民宅求救，之後「在床上躺一星期，後續眼睛回診看兩個月，後遺症不確定。」最後拿到6萬6000元賠償金，雖然不少網友認為賠償金很多，但他不建議網友「靠這個賺錢」。

機車騎士趁對方因被噴辣椒水感到不適的情況下「再補一下」，被網友認為法官可能會因此覺得「防衛過當」。記者王長鼎／翻攝
機車騎士趁對方因被噴辣椒水感到不適的情況下「再補一下」，被網友認為法官可能會因此覺得「防衛過當」。記者王長鼎／翻攝

被噴到辣椒水有多痛？原Po提到先前（2016年）「NPA署長室」拍攝《防護型噴霧劑使用實測》，進行街頭執法演練，並讓多名警方同仁親身實測被辣椒水「命中臉部」的不適感，僅管受測者身強體壯，但被噴到時的瞬間感到非常不舒服，一名同仁形容：「4、5秒之後會開始刺痛，那種刺痛會開始暈染、擴散，頭皮會發麻，沒有辦法思考。」

NPA署長室曾拍攝《防護型噴霧劑使用實測》，讓同仁感受被辣椒水「命中臉部」的感覺，受測者當下皆感到痛苦與不適。（翻攝自NPA署長室YouTube）
NPA署長室曾拍攝《防護型噴霧劑使用實測》，讓同仁感受被辣椒水「命中臉部」的感覺，受測者當下皆感到痛苦與不適。（翻攝自NPA署長室YouTube）

汐止機車騎士與木棍哥的對決影片中，可見機車騎士因對方拿棍棒出來而噴了第1下辣椒水，對方感到不適，並在貨車旁揉眼睛，而騎士繼續再追上去「補噴」，「這一下」也讓不少網友覺得非正當防衛，明顯防衛過當，認為法官可能會判這名騎士有罪。

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