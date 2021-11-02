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日主婦傳授「切蔥前先劃這幾刀」 輕鬆切出完美蔥花

聯合新聞網 / 綜合報導
只要事先斜切過紋路，就能切出漂亮蔥花。圖擷取自twitter
只要事先斜切過紋路，就能切出漂亮蔥花。圖擷取自twitter

蔥是一種常見食材，雖然不太會當成主食，但在許多料理灑些蔥花，都能替食物增加風味。然而對許多人而言，卻不知道該怎麼下刀才合適。最近有位日本網友，就分享一種方法，讓人不用精妙的刀工也能切出細緻的蔥花。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「shuerff」最近分享，只要先把蔥的一側切出斜切紋路，切的深度控制在一半左右，接著再翻面劃上同樣的紋路，接著從兩側直接切，就能切出漂亮的蔥花。

報導指出，shuerff是一位兼職主婦，每個週日都會固定下廚，也常常在twitter上分享她的菜色，經驗十分豐富。有網友學到這招，馬上現學現用，切出漂亮的蔥花配納豆一起吃。

其他網友則表示「完全不知道有這招」、「我家得先把刀子磨利」、「太厲害了吧」、「天才！趕快來試試看」、「我是看youtuber才知道這招的」、「居然還有這種技巧」、「當當當當當當當然知道啦」、「我知道這個，再次確認了果然是個好方法」、「這要夠利的刀才切得出來」、「不習慣作菜的人，有可能會直接斜切就切斷了」。

日本 下廚

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