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萬聖節的東京電車犯罪：「京王線小丑殺傷事件」怎麼了？

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嘉義市民爽開箱2千消費金 網友哭：住隔壁領不到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友開箱2000元消費金。圖／取自PTT
網友開箱2000元消費金。圖／取自PTT

嘉義市政府普發現金2000元，總花費5.3億元，26萬4348名市民受惠。有網友在PTT開箱2000元消費金，詢問「大家要怎麼花？」讓其他網友相當羨慕，直呼羨慕，還有人難過表示「可惜住在隔壁，領不到」。

有網友在PTT發文表示，「市長說要發現金給我們，今天下午就去投票所的寺廟領了2000元現金，不過領完也不知道該做什麼，就把它收起來，放入抽屜。心中盤算該買台積電零股嗎？2000元可以買個3股，大家呢？領到2000元新台幣要怎麼花？」

其他網友紛紛大喊羨慕，留言「太爽了吧」、「送我」、「爽欸羨慕」、「隨便花都花完」、「換日幣，現在很便宜」、「我也領到了，開心」、「現金94爽」，不過也有人質疑此政策不妥，留言「縣市大撒幣只會債留子孫」。

PTT 嘉義

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