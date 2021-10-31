嘉義市普發2000元消費金 兩天下來22萬民眾已入袋

嘉義市政府昨天及今天分流普發2000元消費金，各發放所今仍出現領取人潮，不過相對昨大排長龍，已較為舒緩，市府民政處晚間統計，符合資格市民共26萬4348人，這兩天實際發放人數為22萬3224人，約發出4億4000萬元，發放率高達84%；尚未發出的消費金，已護送回市府。

市府民政處提醒，尚未領取振興消費金的市民，可於11月份的每周五、周六，上午9點至中午12點、下午2點至5點，備妥通知單及相關證件，前往戶籍地所屬的聯合里辦公處領取。

民政處說，也可利用轉帳匯款，轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載後填寫，消費金辦理作業的截至日為11月27日，最慢當天要提出轉帳申請，預計12月20日後撥款入帳，如果逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。

市長黃敏惠說，全市119處發放所秩序良好、流程順暢，也持續落實防疫工作，展現嘉市民的高水準素養，這項「幸福工程」很浩大也很辛苦，除了每位市民的共同配合外，也謝謝到場支援發放作業的工作人員，犧牲周末假期，大家都「卯足勁」只為讓嘉市更好。