萬聖節變孩子們的「軍備競賽」？家長崩潰：被迫競賽才藝

一年一度的萬聖節即將到來，孩子們期待可以拿到好吃的糖果餅乾，許多家長則是絞盡腦汁，構思今年又要準備什麼「奇裝異服」。一名網友發現，身邊有小孩的朋友都很用心過萬聖節，有人特地去買角色扮演的衣服，也有人自己動手做，更會在臉書等平台上分享照片，讓他不禁懷疑「什麼時候開始萬聖節變成『軍備競賽』的？」

一名網友在PTT發文表示，身邊兩個朋友的小孩都上幼稚園了，最近剛好要過萬聖節，幼稚園便通知家長，要他們準備萬聖節的裝扮，讓兩個爸爸相當煩惱。其中一名友人打算自己DIY做一套簡單的裝備，另一位則因還有第二胎要照顧，抽不出其他時間準備，只好到賣場買現成的衣服給孩子。

「回想起去年也是看到臉書朋友在PO，自己幫小孩打造的萬聖節裝備，有些小朋友還希望直接去買就好了」，看到家長們為了萬聖節忙得焦頭爛額，不僅花錢還花時間，讓他忍不住懷疑「什麼時候開始萬聖節變成『軍備競賽』的？」

文章引發討論，許多家長也跳出來吐苦水，「真的很煩，根本在搞父母」、「強迫性的爹娘才藝競賽」、「各種活動根本是在比家長誰錢多」，不少人則認為活動的目地已然變調，「滿足大人的虛榮而已」、「cosplay就cosplay，萬聖節都變味了」、「一些商人推變裝免費活動啊」。

部分網友則認為，這是個熟悉孩子們的喜好及培養親情的最好時機，「昨晚跟女兒剪貼，自製陽春裝扮培養親情，不要肥了商人荷包」、「今年一堆人扮魷魚遊戲，網拍缺貨到爆」、「整個幼稚園都是Elsa的時代已經過了」。

根據BabyHome寶貝家庭親子網的「2021萬聖kids造型大調查」顯示，有53%家長認為萬聖節裝扮應該走可愛風，47%的人則認為惡搞風更合適。此外，部分家長仍相當支持孩子們參與萬聖節活動，「小朋友開心就好啦！」、「能夠扮搞怪的樣子也就是學齡前了，看到孩子開心的笑臉，我也就值得買下去了」。