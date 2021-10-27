最夯10大kids萬聖造型 第一名居然是它！ 搞怪VS可愛選哪個？爸媽心聲大公開

【文：武美齡、製圖：陳姝妤】

又到了孩子最愛的變裝萬聖節了！今年你家孩子準備扮成誰？BabyHome寶貝家庭親子網進行「2021萬聖kids造型大調查」，發現超鬧的寶寶神明出巡、百年不敗的萌萌卡通人物，以及今年超夯的魷魚遊戲都名列在排行榜前五名，到底搞怪VS可愛，親子們想要在人群中化身最耀眼吸睛的那一位，會怎麼選擇呢？

搞怪、可愛各有人愛！選擇拉鋸戰

每到萬聖節就是爸媽傷透腦筋的日子，為了幫孩子打扮得有創意又吸睛，家長們無不絞盡腦汁，上網購買道具服飾或在家熬夜手工製作樣樣來，造型不乏可愛萌煞眾人的風格，或創意天馬行空的搞怪風格等。

BabyHome進行「2021萬聖kids造型大調查」，調查結果發現家長為了打造出最耀眼的孩子萬聖造型，「可愛和搞怪」雙方支持者各大有人在，以53%對上47% 幾乎打成平手，比率僅有微幅差距，不過「可愛風」還是略勝一籌，有媽媽分享：「不管什麼造型，小朋友開心就好啦！」「能夠扮搞怪的樣子也就是學齡前了，看到孩子開心的笑臉，我也就值得買下去了。」

萬聖10大夯造型，熱度大公開

據BabyHome調查，當問到「萬聖節親子cosplay主題你選好了嗎？說出你和孩子的選擇吧！」冠軍霸主為「可愛的萌萌卡通人物（18%）」，第二名是「兒童搞怪版神明出巡（16%）」，第三名出爐則是今年人氣火熱的「魷魚遊戲（15%）」，魷魚遊戲甚至拯救了南韓成衣業，萬聖節兒童運動服訂單不但飆升6000件，就連白布鞋銷量也飆升78倍。

有家長採取方便省錢的方式，親子一起化身魷魚遊戲主角，一件上衣186元，加上媽媽自己的紅外套和兒子的玩具槍，就可輕裝出發。

其次還有男孩最愛的酷炫「機器人&超人（14%）」，以及風靡女孩圈的「百年不敗公主系列（10%）」等也都上榜。近年社群上也有許多家長發揮創意，自製獨一無二的造型紙箱機器人、超逼真黑魔女，以及還有家長走「日本地味萬聖節風」等，走在路上都是眾人注目的焦點。

機器人、浪漫公主風、帥氣英雄派都有擁護者，萬聖節對孩子來說是一圓cosplay夢想的時刻。

除了電影人物造型讓人眼睛為之一亮外，也有家長走「日本地味萬聖節風」，COS生活中的寫實媽媽樣貌。

另一方面，也有家長持不同看法，表示並不喜歡萬聖節，「做媽媽的真的很頭大，每年萬聖節要想新造型，還不能重複！」「台灣家長自己農曆七月鬼月都很少叫小孩一起來拜鬼神了，人家西洋鬼節大家卻瘋得跟什麼一樣。」「怎麼沒有人中秋扮玉兔、嫦娥？」「萬聖節一直拿糖給我小孩吃也很困擾耶。」因此提醒親子在萬聖瘋狂撒糖的期間，也要將心比心，先詢問對方家長是否同意孩子吃糖，避免造成其他親子的困擾。

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