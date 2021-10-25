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日本人畫簡圖表達台灣四季 網讚「超中肯」：真的就是這樣
隨著地球暖化，四季越來越不分明，連台灣也在一年當中有長時間都是處於高溫難耐的夏季氣候，且往往在入秋後幾天內卻又突然氣溫驟降，讓不少台灣人覺得很無奈。對此，便有一位曾經在台灣擔任助理教師的日本人以插畫的方式，繪出台灣四季的變化，讓不少人看了直呼「太有才了」。
一名網友在臉書「爆廢公社」轉貼一篇推特貼文的照片分享道，「台灣的天氣就是這樣的感覺」，還畫出了簡單的插畫小圖，讓不少網友驚呼「這位日本朋友很懂台灣！」
插圖的日本作者指出「台灣的氣侯是這種感覺」，夏季從5月到11月，秋季是不存在的，直接跳到12月至1月的冬季，剩下本該是春天的2到4月卻是「春、夏、秋、冬」亂序交錯出現。
此文一出，便有許多台灣人紛紛同感回應道「複雜的四角關係」、「台灣秋不起來啊」、「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了」、「台灣只有冬天夏天之分」、「2到4月直接過完春夏秋冬」、「太有才了，真的是這樣呀」、「太懂台灣了，今年有從夏天一夜之間變成冬天的感覺」。
台湾の気候はこんな感じ pic.twitter.com/XFDeF2VuJJ— トンちゃん（17） (@10ntyan) April 25, 2020
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