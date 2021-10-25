快訊

陳時中認了「高端庫存可能打不完」 後續規劃曝光

徘徊多日得知城中城老友死訊 6旬婦嘆「不用再受苦了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本人畫簡圖表達台灣四季 網讚「超中肯」：真的就是這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
近期受東北季風影響，北台灣濕涼。 圖／本報資料照片
近期受東北季風影響，北台灣濕涼。 圖／本報資料照片

隨著地球暖化，四季越來越不分明，連台灣也在一年當中有長時間都是處於高溫難耐的夏季氣候，且往往在入秋後幾天內卻又突然氣溫驟降，讓不少台灣人覺得很無奈。對此，便有一位曾經在台灣擔任助理教師的日本人以插畫的方式，繪出台灣四季的變化，讓不少人看了直呼「太有才了」。

一名網友在臉書「爆廢公社轉貼一篇推特貼文的照片分享道，「台灣的天氣就是這樣的感覺」，還畫出了簡單的插畫小圖，讓不少網友驚呼「這位日本朋友很懂台灣！」

插圖的日本作者指出「台灣的氣侯是這種感覺」，夏季從5月到11月，秋季是不存在的，直接跳到12月至1月的冬季，剩下本該是春天的2到4月卻是「春、夏、秋、冬」亂序交錯出現。

此文一出，便有許多台灣人紛紛同感回應道「複雜的四角關係」、「台灣秋不起來啊」、「超貼切，現在長短袖的切換期都縮短在一星期左右了，切換前不是大冷就是大熱，早就沒秋天了」、「台灣只有冬天夏天之分」、「2到4月直接過完春夏秋冬」、「太有才了，真的是這樣呀」、「太懂台灣了，今年有從夏天一夜之間變成冬天的感覺」。

日本 爆廢公社 高溫 暖化

延伸閱讀

正妹扮最辣「魷魚遊戲」士兵 裡面全空直呼：來玩遊戲

北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！

現在國中生課名好怪？ 「綜合活動」、「談法論政」霧煞煞

離奇合約？領養白貓要面試全家 違約最高罰430萬元

相關新聞

日本人畫簡圖表達台灣四季 網讚「超中肯」：真的就是這樣

隨著地球暖化，四季越來越不分明，連台灣也在一年當中有長時間都是處於高溫難耐的夏季氣候，且往往在入秋後幾天內卻又突然氣溫驟降，讓不少台灣人覺得很無奈。對此，便有一位曾經在台灣擔任助理教師的日本人以插畫的方式，繪出台灣四季的變化，讓不少人看了直呼「太有才了」。

地震警報響個不停！擁72支手機的寶可夢阿伯笑著回應狀況

宜蘭24日發生2次有感地震，分別為規模6.5及5.4級，全台有感，手機的國家警報不斷鳴響。一位網友突然想起擁有72支手機的「寶可夢阿伯」，引來網友關心。過往寶可夢阿伯因地震，需花30分鐘才能關閉所有手機的國家警報鳴笛聲，而針對這次地震，寶可夢阿伯也做出回應了。

北海道地上寫「○月○日有大便」什麼意思？在地人秒懂：危險信號快逃！

北海道幅員廣大，有許多地區開發程度不高，因此像是熊或鹿等野生動物不時出沒，需要多加注意。最近一位日本網友，就分享了一個北海道在地特有的警告標示。

只輸給芋頭！最討厭的火鍋料第二名是它 網：整鍋毀掉

天氣漸漸轉涼，大吃火鍋的季節又來到！有網友表示，天冷就讓人好想吃火鍋，但「每次吃火鍋的時候總是會不想在裡面看到一些莫名其妙的東西」，尤其是海鮮類，好奇問大家「什麼東西最不該進入火鍋裡？」除了芋頭毫無意外的最先被點名外，網友一致認為「南瓜」也不該出現，會「整鍋毀掉」。

租YouBike見車籃放一袋信封 他打開一看傻眼：是我的照片

微笑單車YouBike為公共自行車租賃裝置，對於不會騎車和開車的民眾而言，是相當方便的代步工具。有網友近日租借腳踏車時，意外發現籃子內有信封袋，打開一看傻眼，竟然是他本人的照片，詢問爸爸後才知道是他把剛洗好的照片忘在腳踏車籃子內，剛好那輛車又被他租借走。

煮麻油雞只會加鹽？放「一關鍵物」湯頭秒升級 網：人間美味

東北季風報到，全台氣溫明顯轉涼，這時來碗呼呼的雞湯，暖心又補身。一位網友分享了自家客家版麻雞湯的作法，並透露相較於其他版本的麻油雞，放入一項關鍵調味品，可立即提升湯頭美味。貼文引發熱議，眾人紛紛求教作法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。