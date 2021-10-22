柿子用「烤」的更香甜！柔順口感如卡士達醬 搭奶油更絕配

柿子是秋天的食物，如今天氣逐漸轉涼，市面上的柿子也漸漸多了起來。然而除了直接食用以外，許多人或許不知道柿子另外還能夠用烤的加熱，讓柿子美味程度更上一層樓。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本農業協同組合組織（簡稱「農協」） 最近在官方twitter上，推薦大家可以試著將柿子烤起來吃。具體做法是切除蒂頭部分後，在放進烤箱裡頭烤10分鐘。如此烤出來的柿子，就同時擁有水果的甘甜，以及卡士達醬般的即溶口感。

もっとはやく知りたかった！



柿 は 焼 い て も う ま い



てことを。ヘタ部分の切り落としてトースターで10分程焼くだけ。カスタードみたいなとろっとした甘さが楽しめます。お好みで



バター

クリームチーズ



などを載せるとより贅沢なスイーツに。焼き柿、私の中で柿革命3.0が起こりました pic.twitter.com/3hkGEb4x1u — 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) October 13, 2021

報導記者實際測驗，發現或許是烤箱的功率不同，因此把烤的時間增加到15分鐘。然而烤出來的柿子，確實如農協表示的一樣美味，而且與奶油、奶油乳酪等配料也很搭。

許多網友紛紛表示「晚上馬上就來試試」、「光想著烤柿子跟奶油就感覺很好吃了」、「原來如此，柿子的吃法真多」、「好希望我能早點知道」、「怎麼不早點說呢」、「柿子革命2.0」、「好像在漢方中有這種作法」、「每個品種烤起來也不同，推薦從蒂頭側開始烤」、「我都烤香蕉的」。