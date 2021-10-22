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花椰菜葉丟掉太可惜！ 日農場業者教怎樣煮最好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
花椰菜葉一般都會挑掉，但其實是可以食用的部位。圖擷取自twitter
花椰菜葉一般都會挑掉，但其實是可以食用的部位。圖擷取自twitter

花椰菜是一種常見的蔬菜，然而市面上所販售的花椰菜，經常都挑掉本身葉子的部分，只留下花球和莖作食用。因此，最近日本就有農場業者呼籲，其實花椰菜葉可以搭配多種料理方式，丟掉非常可惜。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本業者「有限會社安井農場」最近在twitter分享一則貼文，表示大家習慣在料理前處理掉花椰菜的葉子，但其實花椰菜雖然帶有些微苦味，不過是可以食用的，只要習慣就能感受到其中的美味。

業者還陸續介紹其他花椰菜葉的各種吃法，像是沾一點醬油，或者和培根一起炒，和切細的莖一起煮湯等等都非常美味。報導指出，該業一年會生產約19萬株花椰菜，平常就會在twitter上宣導各種花椰菜的知識。而「花椰菜葉可以吃」這則消息公布後，立刻引起許多網友的迴響。

不少網友表示「完全不知道可以吃！感謝提供情報」、「欸，居然能吃喔」、「我已經丟掉過一大堆了…」、「加在炒飯裡頭也很好吃喔」、「我以前都不知道該怎麼煮就丟了，下次來試試看」、「還有像是紅蘿蔔跟蘿蔔之類的葉子其實也能吃」、「我都專挑有葉子的花椰菜買」、「晚上就來加進味噌湯喝」。

加入花椰菜葉煮出來的湯。圖擷取自Jタウンネット
加入花椰菜葉煮出來的湯。圖擷取自Jタウンネット

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