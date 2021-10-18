一張百元鈔「吃鹹酥雞」怎吃飽？老饕曝最划算搭配：吃到嘴酸

鹹酥雞是不少台灣人熱愛的小吃之一，對此便有網友好奇提問「若只用100元炸物，能買到最高CP值的搭配是什麼？」讓許多老饕及內行網友分享「最划算的吃法」，不僅有肉還有飽足感。

原PO在Dcard上以「100塊買鹹酥雞 最高CP的買法是什麼」為題發問，隨著物價不斷上漲，吃個宵夜常常就要噴掉兩三百塊，若只用100塊去買鹹酥雞，「能搭配出最高CP值的買法是什麼？」

此文一出，便有許多網友紛紛留言自己的買法，「40元鹹酥雞、10元米血、20元甜不辣，這樣就飽了，30元拿去買飲料」、「米血+熱狗+甜不辣+雞蛋豆腐湊滿，省錢套餐推薦給你」、「30元甜不辣、30元鹹酥雞或魷魚，剩下40元看是要百頁豆腐或杏鮑菇還是四季豆，吃到嘴巴酸還吃不完」、「雞蛋豆腐一盒或半盒、甜不辣、剩下熱狗買滿，絕對夠飽」。

但也有不少網友認為，許多人買鹹酥雞的價錢似乎都太過便宜了，「大家報的物價都停在20年前嗎？」然而卻有內行網友解釋，「不能到連鎖店去買阿，一定是我家巷口的那攤」、「我高雄人，鹹酥雞、魷魚都一樣大份50小份30，樹人美食街鹽酥雞還有賣一份20的」、「淡大附近的鹽酥雞真的是這個價格」。