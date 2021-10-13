他國中畢業19歲就「月領50k」指學歷不重要 引網搖頭狂勸

讀書究竟是必要的，還是只是浪費時間？日前，一名19歲的男子表示，自己只有國中畢業，現在擔任物流業機車司機，一個月月薪高達5萬元，雖然每天平均工時要12~13小時，但他還是覺得「賺錢比學歷重要」。

原PO於Dcard上以「19歲月入5萬」為題分享，自己現年19歲，高中僅讀了一年就休學了，所以在學歷上只有國中畢業。高中休學後便直接踏入職場，正在一間物流公司上班，月薪5萬，屬責任制，每天上班12~13小時，並沒有加班費。

他也補充，因為自己不擅長理財，即使有高達5萬的月薪，戶頭裡也沒有任何存款，算是個貨真價實的月光族。除了需繳納房租外，還有養一貓一狗，再加上還要養車，所以開銷很大。

「不知道現在的人是覺得學歷重要還是賺錢重要，但是我一直以來都覺得賺錢比較重要」。原PO說明，這樣子一方面是能減輕家裡的負擔，另一方面是讓自己早點成熟。他也補充，當初休學時就老師告訴自己未來一定會後悔，甚至很多人告訴他學歷的重要性，但自己還是認為，生活過得開心、充實就夠了，雖然工作都覺得很累，「但哪個工作不累呢？」

此文一出，便有不少網友紛紛表達自己的意見，「大部分人學歷就是為了賺更多錢啊！你現在年薪有60萬，未來呢？」、「以後你就會知道學歷的重要了」、「學歷是找好工作的門檻啊」、「平均日工作13小時有點太多了，應該可以找到更好的」、「日工作13小時，應該要6萬以上了吧」。