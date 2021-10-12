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男存錢驚見「帳戶餘額多7億」 真相曝光網笑拿到《魷魚》冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
因為銀行舊型ATM機台更新顯示出亂碼，一名男子的帳戶「多了7億元」，許多網友紛紛笑說男子是否參加《魷魚遊戲》了。圖／ Netflix提供
因為銀行舊型ATM機台更新顯示出亂碼，一名男子的帳戶「多了7億元」，許多網友紛紛笑說男子是否參加《魷魚遊戲》了。圖／ Netflix提供

一夜致富？近日一名網友到銀行存款2千元，發現自己的餘額高達7億元，讓他當場驚呆，直言「我是不是到達人生巔峰了」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文透露，自己日薪1.8K，剛剛去銀行存款時，發現自己帳戶多了7億元，他馬上打電話給銀行客服確認，對方則回「這是因舊行ATM機台更新系統，因帳號為0元時，顯示出亂碼，才會有這樣的事情發生，會在下一次更新後，移除這個錯誤亂碼」。

貼文一出，引發熱烈討論，許多網友一眼看到貼文就聯想到Netflix夯劇《魷魚遊戲》，「你是不是就是編號456」、「剛參加完魷魚遊戲？」、「有缺乾兒子嗎？」、「好爽喔～就算不是自己的問題，看到這些數字也會爽一下」。但有網友質疑原PO存款圖是P的，指出帳號為何也顯示金額，原PO則回應「這可沒P過唷，不要什麼事情都覺得是P圖，不過這是爆廢，大家笑笑沒關係」。

男子貼出存款餘額，引發網友熱烈討論。圖翻攝自臉書社團爆廢公社
男子貼出存款餘額，引發網友熱烈討論。圖翻攝自臉書社團爆廢公社

也有網友詢問，如果帳戶收到來路不明的款項應如何處理，金管會指出，民眾一定要先打電話向銀行確認款項來源，若有不明款項卻置之不理，或是領出，恐怕會吃上官司。

另外，有一種詐騙手段是詐騙集團會刻意將騙得的款項轉入陌生網友的帳戶，再聲稱匯錯帳戶，請帳戶本人協助領取現金或轉匯其他帳戶歸還，律師李尚宇表示要有2個步驟自保，一是絕不能聽從對方指示，二則是撥打165反詐騙專線確認，並趕緊到警局報案。如此一來，即使真的是有人不慎匯錯帳戶，也只需將錢歸還即可，並不會構成《刑法》上的侵占罪，也避免被當成詐騙共犯的可能。

爆廢公社 魷魚遊戲

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