帳戶莫名多一筆錢？ 律師揭「2步驟」自保：千萬別直接領

律師李尚宇透露，近期有種新型詐騙手法是刻意將款項匯至網友的帳戶，再請網友協助提領還錢。 示意圖／ingimage

詐騙手法日新月異、種類多元，不少民眾防不勝防，稍有不慎即會受騙上當。律師李尚宇就分享，近期社群平台上出現一種新型詐騙手段，詐騙集團刻意將款項轉入陌生網友的帳戶，再請帳戶本人協助領取，若未多加留意，很可能在不知不覺中，就成了詐欺共犯。

李尚宇在臉書發文表示，最近出現一種新的詐騙方式，詐騙過程是先將款項轉入網友的帳戶，待網友莫名收到一筆金額後，再找人向該網友聯絡，表示希望能請帳戶本人協助將款項提領出來，最後當面將錢歸還。

李尚宇解釋，目前大多詐騙集團都是仰賴車手領款，但因提款有明確的交易紀錄和監視畫面，往往是警方辦案時主要的依據之一，因此，詐騙集團刻意讓被害人把錢匯到某陌生帳戶，再請該帳戶主人幫忙領錢，避免留下證據。

李尚宇指出，如果民眾將不明款項領出、再交給不知名的人士，警方就會查到「是你的帳戶而且是你領錢的」，雖然錢領出後交給他人，但很可能你所認知的對方身分根本是假的，此時自然就成了詐欺共犯。

李尚宇呼籲，若民眾遇到類似狀況，應提高警覺，採取「自保2步驟」，一是絕不能聽從對方指示，二則是撥打165反詐騙專線確認，並趕緊到警局報案。如此一來，即使真的是有人不慎匯錯帳戶，也只需將錢歸還即可，並不會構成《刑法》上的侵占罪，也避免被當成詐騙共犯的可能。