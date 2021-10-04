看LINE看到「塊狀黃斑」以為白內障 兇手曝光引網笑翻

隨著科技快速發展，許多人都會透過LINE來傳送訊息及通電話，但日前就有網友分享，自己LINE回覆訊息時，卻突然在鍵盤區看見黃色塊狀斑點，讓他嚇得以為是罹患「白內障」的前兆，直到真相曝光後，才知道是「貼圖」惹的禍。

原PO在Dcard上以「嚇死！差點以為白內障前兆：）」為題表示，自己日前用LINE回覆朋友訊息時，突然在鍵盤區看到疑似黃色的塊狀斑點，但跳離頁面後卻又瞬間消失，讓她不禁擔心自己是否為罹患「白內障」，便緊張地上網查詢各種資料，還憂心自己需要去醫院看醫生，深怕可能要開刀或甚至失明。

但原PO在擔心完後，自己切換回訊息頁面，並將鍵盤關掉，才發現那個「黃色塊狀斑點」，竟是底下的「可達鴨」貼圖，不禁無奈地說「原來是小鴨鴨可以透出我的鍵盤，害我白緊張了一場！」

此文一出，便有許多網友紛紛爆笑表示，「好好笑，調皮小鴨」、「看到最後直接笑出來」、「感謝小鴨鴨，不然就要開刀了」、「真實患者表示：一看就知道不是白內障癥狀」、「笑死…真的白緊張了」、「有點好笑，左轉有趣板」。