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影／「陪」爸媽結婚靜不住 3歲兒突當眾「翻跟斗」逗笑全場

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友的小孩在婚禮上，突然當眾「翻跟斗」讓在場來賓爆出笑聲。圖擷取自抖音
一位網友的小孩在婚禮上，突然當眾「翻跟斗」讓在場來賓爆出笑聲。圖擷取自抖音

小孩子們活潑好動，不受繁文縟節拘束。有時在一些場合唐突的動作，雖然可能造成困擾，但也顯露出可愛純真的一面。最近日本瘋傳一段結婚典禮的影片，更是顯示出這一點。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「fumafuma76」最近在抖音上分享一段影片，畫面上有一對正進行結婚典禮的新婚夫婦，以及兩人中間的一位孩童。然而孩童似乎在這個場合靜不下來，忍不住在牽著兩人的手，開始翻起跟斗來，天真有活力的樣子，瞬間逗笑在場來賓。

@fumafuma76

結婚式でもしっかり笑いをとる息子🙈笑 #過去動画 #結婚式 #挙式 #wedding #ぐるりんぱ #3歳 #男の子ベビー #愛息子

♬ オリジナル楽曲 - emi

報導指出，其實這位小孩，正是兩人親生兒子，結婚當時才3歲。而夫婦認為這一天本來兒子就是主角，因此決定讓他自由地做他想做的事，不刻意阻止他天真的行為。結果來看，確實也讓這場婚禮更令人印象深刻。

許多網友看了，也紛紛表示「好可愛喔」、「做運動可以保持身心健康」、「居然還做了第二次」、「婚禮才藝表演」、「猝不及防啊」、「笑死我了哈哈」、「小孩子很厲害喔」、「小時候也常常這樣抓著別人的手翻身」、「小孩子就是勉強不來」、「幫父母緩解緊張氣氛，這小孩真不錯」。

結婚 日本

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