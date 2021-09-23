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奇葩設計！洗衣服得穿越「峭壁窄道」 網驚呆：踩空直接投胎

聯合新聞網 / 綜合報導
一張洗衣機放在「峭壁窄道」旁的照片在網路流傳，奇特設計引起熱議。 圖擷自facebook
一張洗衣機放在「峭壁窄道」旁的照片在網路流傳，奇特設計引起熱議。 圖擷自facebook

許多民眾在規劃室內裝潢時，都希望將空間效益發揮至最大，但有時也得考慮實用度、外觀以及安全性，避免入住之後感到不適。而近日網路就流傳一張相當奇葩的格局設計照，洗衣機擺放在一條狹窄通道前方，下方則是不見底的樓梯高台，引起網友熱議。

臉書粉絲專頁「奇葩裝潢分享中心」日前分享一張照片，只見畫面中，一台洗衣機塞在屋外陽台的角落，且前方連接一個通往樓下的階梯，導致平台空間只剩下一條狹窄的通道，周圍則僅有一排矮欄杆保護，看起來相當危險。

奇特的格局設計，讓網友看了紛紛驚呼「這樓梯感覺一踩空就重新投胎了」、「當初是怎麼把洗衣機放在那的」、「看起來很危險，好像隨時會變成犯罪案件現場」、「要洗衣曬衣是不是要先學會飛簷走壁」、「好神奇的地點，真的不會有垮掉的風險嗎」、「這要換日光燈管也是一大挑戰」。

不過，也有人大讚屋主的設計作法，認為「撇除安全結構問題，其實空間利用的蠻好的」、「這好像是還挺實用的設計」、「陽台外加蓋閒置空間利用很不錯啊，就是怕摔死才做扶手」、「善用畸零地蠻好的啊」、「可以說是空間利用的恰到好處」。

此外，該粉絲專頁過去也曾分享類似例子，為一網友詢問能否訂製一白色鐵框，打算將洗衣機懸空放在屋外的鐵窗中，天馬行空的想法，讓當時許多人不禁笑回「就是要把空間的每一公分運用到極限」、「創造不存在的坪數，跳出框架思考」、「空間達人是你」。

過去曾有網友提出想將洗衣機放在窗外鐵窗。圖擷自facebook
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