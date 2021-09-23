孫曬照大讚86歲爺爺修長「網美腿」 網見一點不妙：建議做檢查

人隨著年紀漸長便無法阻止膠原蛋白流失，再經過家事、工作的洗禮，故觀念中老人的手腳粗糙、皮膚皺起，充滿歲月的痕跡。不過有網友曬出爺爺「堪比網美」的白嫩雙腿，讓眾人大為震驚，不敢相信這雙腿屬於86歲的老人。

從孫女曬出的照片可看到，抬高的雙腿筆直白皙、肌膚緊致光滑，不輸年輕女性，讓孫女忍不住抱怨自己腿短又有疤痕，「好基因都到哪裡去了」。網友看完也紛紛留言「你確定是阿公？不是阿嬤嗎」、「看起來都沒有皺巴巴的很厲害欸」、「爺爺的腳好直好細好漂亮喔」、「你阿公是不是晚上自己都在偷塗保養品」。雖也有網友吐槽孫女看爺爺的濾鏡太重，但多數都認同這是雙美腿。

不過，有護理經驗的人看完眉頭一皺，認為這雙腿曝露出爺爺的健康狀況，「爺爺的腿有水腫跡象，有空可以帶他去按摩一下」、「我的焦點也在爺爺的腳有很明顯的水腫」、「有空可以幫爺爺按摩腳」。

網友也提醒要特別注意水腫的原因，「有時候老人家腳水腫，可能跟腎臟有關」、「水腫蠻厲害的，建議檢查一下心臟、腎臟」、「建議用手指壓五秒，若凹陷無反彈可以先抽血檢查肝腎功能」、「感覺有一點點水腫，是有在吃類固醇嗎～如果沒有可能要稍微注意飲食喔」。