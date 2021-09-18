根本密室逃脫！她用電鍋煮雞蛋 成果全網狂讚：神乎其技
雞蛋料理看似簡單，其實秘訣不少，特別是看似廚房菜鳥也難出錯的「白煮蛋」，也常常出現蛋白蛋黃大逃亡的失敗場面。有網友在臉書分享自煮雞蛋的料理照，竟出現「蛋芯分離」的奇妙畫面，吸引大批網友按讚分享。
陳姓網友在臉書公開社團「婦仇者廚房」發文分享，她嘗試用電鍋煮蛋，「蛋黃哥」竟「離家出走」。只見圖中白色蛋殼微微裂開縫隙，一顆渾圓金黃的蛋黃似從縫中鑽出，完整曝露在外，兩者間僅餘繫帶相連。
促咪場面吸引網友朝聖，紛紛留言大讚「神乎其技」、「好高超的技術」、「密室逃脫吧」、「這太完美了」、「簡直就是藝術品」、「強迫症表示舒服」、「被萌到」、「在這社團總是看到雞蛋的各種型態」、「很好耶！不用另外把蛋黃挑出來」。
由於恰逢中秋前夕，也有人應景笑稱「來賞月了」、「娘子，和牛魔王出來看月亮」、「是中秋節快樂啦」、「真的很應景，中秋節快樂」。
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